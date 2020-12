BUCAREST, Roumanie (AP) – Les sociaux-démocrates de l’opposition roumaine ont pris une avance surprise sur les nationaux-libéraux au pouvoir après une élection parlementaire, mais semblent moins susceptibles de s’imposer dans ce qui promet d’être une lutte post-électorale prolongée pour former un nouveau gouvernement de coalition.

Avec 95% des bulletins de vote comptés lundi, le Parti social-démocrate (PSD) populiste, enclin à la corruption et financièrement imprudent, a obtenu environ 30% des voix, le Parti national libéral réformiste de centre-droite le suivant d’environ 5%. L’alliance progressiste USR-Plus, qui s’est engagée à ne faire partie d’aucun gouvernement dirigé par les sociaux-démocrates, a remporté environ 15% des voix.

Seuls deux autres partis ont franchi le seuil de 5% pour entrer au Parlement: l’alliance d’extrême droite AUR, dont l’opposition vocale aux restrictions des coronavirus a résonné avec près de 9% des électeurs, et le parti UDMR qui représente la minorité hongroise du pays, qui a gagné 6%.

Le leader national libéral, le Premier ministre Ludovic Orban, a déclaré lundi que les pourparlers de coalition avec les sociaux-démocrates étaient hors de question, mais n’a pas expliqué clairement comment son parti espérait atteindre une nouvelle majorité au pouvoir au parlement bicaméral de 465 sièges.

« Je veux être très clair, nous ne négocierons jamais avec le PSD, nous ne laisserons pas le PSD nuire à la Roumanie », a déclaré Orban.

L’alliance AUR a été créée il y a tout juste un an sous la direction qui milite contre les mariages homosexuels et soutenait les religieux de l’Église orthodoxe qui ont défié les restrictions pandémiques en Roumanie pour organiser des cérémonies religieuses. Mais il s’est étonnamment bien comporté parmi les expatriés roumains, ayant pris la tête en Italie et se classant deuxième en Espagne et en France.

Quelque 4 millions de Roumains vivant à l’étranger, principalement en Europe occidentale, ont traditionnellement voté pour des partis réformistes qui cherchent à allier le pays au courant dominant de l’Union européenne, mais la pandémie a apparemment bouleversé les allégeances traditionnelles.

Les nationaux-libéraux contrôlent le gouvernement minoritaire roumain depuis octobre 2019, lorsque les sociaux-démocrates ont perdu un vote de confiance au parlement après un mandat chaotique qui l’avait vu passer par trois premiers ministres et des dizaines de ministres en l’espace de trois ans seulement. Le gouvernement dirigé par les social-démocrates avait suscité de vives critiques de la part de l’UE pour son ingérence dans le système judiciaire et une cascade de scandales de corruption impliquant des membres éminents.

Mais il a défié les sondages pré-électoraux pour devenir le vainqueur nominal du vote de dimanche avec des promesses irréalisables de préserver le modèle d’État-providence de la Roumanie et après que le gouvernement minoritaire national-libéral a été vivement critiqué pour sa gestion de la pandémie.

La Roumanie était en proie à une pauvreté généralisée avant même la pandémie, avec plus de 25% de la population de 19 millions de personnes vivant avec moins de 5,50 dollars par jour. La pandémie a exacerbé les problèmes structurels, notamment le quasi-effondrement du système public de soins de santé.

En raison de la pandémie et des restrictions liées au virus, le déficit budgétaire de la Roumanie devrait se creuser cette année pour atteindre environ 9% du produit intérieur brut, contre 4,3% en 2019. Le coronavirus continue de se propager en Roumanie, avec près des deux tiers de plus d’un demi-million d’infections et près de la moitié des plus de 12 300 décès liés au virus dans le pays enregistrés au cours des deux derniers mois seulement.

Seuls 33% des électeurs roumains potentiels se sont rendus aux urnes dimanche, contre près de 39,5% en 2016. Les observateurs ont attribué le taux de participation historiquement bas aux craintes d’infection des électeurs, mais aussi à la désillusion générale de la classe politique roumaine.