Les socialistes espagnols et les Juntes catalanes parviennent à un accord sur le soutien du gouvernement et l’amnistie

Les socialistes espagnols et les séparatistes catalans s’accordent sur un accord

L’accord prévoit l’amnistie des militants indépendantistes catalans

Le chef de l’opposition Feijoo appelle à la résistance civile contre l’amnistie

Manifestation devant le siège socialiste à Madrid : émotions fortes et jets de projectiles

MADRID, 9 novembre (Reuters) – Le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez, semble sur le point de remporter un nouveau mandat après que son parti socialiste (PSOE) a obtenu jeudi le soutien du parti séparatiste catalan Junts pour former un gouvernement dans le cadre d’un accord condamné par l’opposition du pays. comme « une humiliation ».

Une loi accordant l’amnistie aux personnes poursuivies pour la tentative de sécession de la Catalogne d’avec l’Espagne a été incluse dans l’accord, indique le texte.

Santos Cerdan, un haut responsable socialiste, a déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles que, même si son parti avait encore de “profonds désaccords” avec Junts, il les avait mis de côté dans l’intérêt de former un “gouvernement stable”.

L’accord prévoyait que Junts prêterait ses voix au Parlement pour soutenir la législation pour un mandat complet de quatre ans, a-t-il déclaré.

Mais Junts, qui souhaite un autre référendum sur l’indépendance de la riche région du nord-est, a déclaré que le soutien à chaque loi dépendrait des progrès dans les négociations sur le conflit politique de la Catalogne.

Le débat et le vote sur l’investiture auront lieu les 15 et 16 novembre, a rapporté elDiario.es, citant des sources parlementaires.

Les opposants conservateurs de Sanchez l’ont accusé de mettre en jeu l’État de droit en Espagne pour son propre gain politique.

Alors qu’un accord entre Junts et les socialistes se rapproche la semaine dernière, l’ambiance dans le pays est devenue de plus en plus fébrile, avec des affrontements entre manifestants et police devant le siège des socialistes à Madrid.

La police a tiré des balles en caoutchouc et six personnes ont été arrêtées, ont indiqué les autorités, alors que les policiers tentaient de disperser la manifestation.

La police anti-émeute a pourchassé les manifestants dans une rue latérale.

Plus tôt, des feux d’artifice et d’autres objets avaient été lancés sur la police alors qu’environ 8 000 manifestants, selon les autorités, brandissaient des drapeaux espagnols et manifestaient jeudi devant le siège des socialistes à Madrid.

Des banderoles sur lesquelles on pouvait lire “Sanchez traître” ont été brandies par les manifestants lors de la septième nuit de protestation dans la capitale espagnole.

Santiago Abascal, leader du parti d’extrême droite Vox, présent à la manifestation, a déclaré aux journalistes : “Nous sommes confrontés à la fin de la démocratie, la plus grande attaque contre l’unité nationale jamais vue”.

D’autres manifestations avaient lieu à Barcelone et à Valence.

Les chefs d’entreprise ont convoqué une réunion « urgente » pour lundi.

La police était à la recherche de deux hommes après que l’ancien chef du Parti populaire conservateur (PP) espagnol en Catalogne, Alejo Vidal-Quadras, ait été abattu d’une balle dans le visage à Madrid. Ils n’ont pas encore proposé de motif pour l’attaque.

Le leader du PP, Alberto Nunez Feijoo, a appelé jeudi à de nouvelles manifestations dans toute l’Espagne.

[1/5]Le secrétaire organisationnel du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), Santos Cerdan, s’exprime lors d’une conférence de presse après avoir signé un accord avec Junts pour le soutien du gouvernement espagnol, qui devrait inclure un projet de loi d’amnistie pour les militants séparatistes catalans, à Bruxelles, Belgique, le 9 novembre 2023. … Acquérir des droits de licence En savoir plus

Il a accusé Sánchez d'”entraîner notre pays vers une humiliation totale et irréversible”.

“Notre résistance civile sera longue”, a-t-il ajouté.

Une amnistie pourrait disculper jusqu’à 1 400 militants et hommes politiques impliqués dans la tentative de séparation de la Catalogne de l’Espagne.

Parmi les bénéficiaires figure Carles Puigdemont, le leader des Junts qui vit actuellement en exil en Belgique, en raison des accusations portées contre lui en tant que dirigeant de la Catalogne lors de la campagne séparatiste de 2017.

Si l’amnistie est approuvée par le congrès, Puigdemont, 60 ans, pourrait retourner en Espagne et éventuellement se présenter aux élections.

CHANGEMENT DE NARRATIF

Puigdemont a salué l’accord entre Junts et les socialistes comme un “changement de discours” et une étape vers la résolution d’un “conflit historique” entre l’Espagne et la Catalogne.

Il a déclaré aux journalistes à Bruxelles que l’amnistie offrait une réparation pour ce qu’il a décrit comme une “persécution politique” de la part de Madrid, et une garantie que cela ne se reproduirait pas.

Il a déclaré que les Catalans n’avaient pas besoin de reconnaître qu’ils avaient commis un crime ni de s’excuser – ce sur quoi les socialistes avaient initialement insisté lors des négociations.

Bénéficiaire potentiel de l’amnistie Jaume Clotet, ancien chef de la communication du gouvernement catalan qui attend son procès pour son rôle dans la création d’un site Internet en faveur du référendum, s’est déclaré favorable à une amnistie si elle signifiait mettre “le compteur à zéro”, mais pas si elle signifiait effacer ce qui s’était passé pendant la campagne pour l’indépendance.

Plusieurs associations de juges ont publié une déclaration commune rejetant les références à ce que l’on appelle le « lawfare » dans l’accord, un terme utilisé par Junts pour décrire l’utilisation présumée des tribunaux pour persécuter les militants indépendantistes.

L’accord propose une enquête parlementaire sur de tels cas.

“Le système judiciaire espagnol est indépendant, non soumis à des pressions politiques et dispose d’un système de garanties judiciaires qui prévient ces risques”, ont déclaré les juges.

Sanchez tente de former un gouvernement après que les élections de juillet n’aient produit aucun vainqueur absolu.

Il a conclu un accord pour gouverner en coalition avec la plateforme d’extrême gauche Sumar le mois dernier, mais il a également besoin de plusieurs autres petits partis pour le soutenir lors d’un vote d’investiture.

À l’heure actuelle, même avec le soutien de Junts, les socialistes ne disposeraient toujours pas d’une majorité absolue de 176 sièges pour remporter un premier tour sur les 350 sièges du congrès, ni d’une majorité simple lors d’un second vote.

Ils ont encore besoin du soutien de cinq députés du Parti nationaliste basque, qui ont offert leur soutien dès le début mais ont déclaré qu’ils attendraient de voir les détails d’un accord entre les socialistes et les Juntes avant de confirmer.

Le vote doit être conclu avant le 27 novembre, sinon de nouvelles élections seront automatiquement déclenchées.

Reportage de Belen Carreno, Joan Faus, David Latona et Graham Keeley; écrit par Aislinn Laing et Charlie Devereux ; Montage par Alison Williams, Sharon Singleton, Alex Richardson, Alistair Bell et Sandra Maler

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.