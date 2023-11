Les socialistes espagnols accordent l’amnistie aux séparatistes catalans pour rester au pouvoir

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le Parti socialiste espagnol a conclu jeudi un accord très controversé pour rester au pouvoir en offrant une amnistie aux séparatistes qui ont organisé une tentative ratée d’indépendance de la Catalogne en 2017 en échange de leur soutien politique. L’accord amène le Premier ministre Pedro Sánchez, un homme photogénique de 51 ans qui a été l’un des dirigeants les plus progressistes d’Europe. Premiers ministres depuis 2018 – à portée de main de la majorité dont il a besoin pour former un nouveau gouvernement après les élections de juillet qui ont abouti à un parlement sans majorité. Un accord final avec les nationalistes basques, décrits comme très avancés, placerait Sánchez au sommet.

Pourtant, l’amnistie accordée aux séparatistes catalans qui cherchaient à se séparer de Madrid il y a six ans est largement impopulaire en Espagne. Cela a déclenché de violentes protestations et pourrait attiser les flammes du nationalisme et améliorer les perspectives des forces d’extrême droite qui ont sous-performé les attentes lors du dernier vote.

On ne savait pas dans l’immédiat si l’assassinat jeudi d’une personnalité politique nationaliste à Madrid était lié à la controverse sur l’amnistie.

Alejo Vidal-Quadras, 78 ans, ancien président du Parti populaire de droite de Catalogne et plus tard fondateur du parti d’extrême droite Vox, a été abattu d’une balle dans le visage vers 13h30 dans le quartier branché de Salamanque, selon un responsable de la police nationale s’exprimant sous couvert d’anonymat avant une déclaration officielle. Vidal-Quadras était conscient lorsqu’il a été transporté à l’hôpital, a indiqué la police. Des équipes médico-légales étaient sur place et la police des homicides de Madrid enquêtait sur le mobile.

Vidal-Quadras, un homme d’État âgé qui n’est plus considéré comme un acteur influent dans la politique espagnole, a été abattu à bout portant par un agresseur qui l’attendait et qui s’est enfui sur une moto conduite par un complice, selon El Pais et ABC Madrid. Il venait de quitter la messe et devait assister à une manifestation contre l’accord d’amnistie.

Quelques heures avant la fusillade, il a écrit sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que l’accord « écrase l’État de droit en Espagne et met fin à la séparation des pouvoirs a déjà été convenu. Notre Nation cessera ainsi d’être une démocratie libérale et deviendra une tyrannie totalitaire. Nous, les Espagnols, ne le permettrons pas.

Sans citer de preuves, Santiago Abascal, directeur de Vox, a qualifié l’attentat de « tentative d’assassinat » contre un homme connu pour « sa défense de la nation, de la liberté et des institutions en Catalogne ».

« Nous appelons les forces de sécurité de l’État à capturer ces assassins et à ce que personne ne leur accorde jamais d’amnistie. » Abascal a déclaré aux journalistes.

L’accord d’amnistie, conclu après une longue négociation au cours de laquelle des personnalités catalanes ont réclamé l’amnistie la plus large possible, accorderait une protection juridique à des centaines de séparatistes et d’hommes politiques catalans pour des crimes présumés en grande partie liés au vote illégal et à la déclaration d’indépendance de la Catalogne en 2017.

“C’est une opportunité historique de résoudre un conflit qui ne peut être résolu que par la politique”, a déclaré Santos Cerdán, secrétaire général du Parti socialiste de Sánchez, aux journalistes à Bruxelles. “Malgré les énormes divergences, nous sommes prêts à ouvrir une nouvelle étape historique.”

Cerdán a déclaré que les détails d’une loi d’amnistie, qui doit être approuvée par le Parlement et qui devrait être contestée par l’opposition de droite devant la Cour constitutionnelle, ne seront pas divulgués avant d’avoir été consultés par d’autres partis soutenant Sánchez. Mais il a déclaré que la loi couvrirait les crimes présumés liés au mouvement indépendantiste survenus entre 2012 et 2023. Cerdán n’a pas mentionné les noms ni le nombre des personnes couvertes et a déclaré qu’il appartiendrait aux juges de décider si la loi s’appliquait dans un cas spécifique. .

Une grande attention s’est concentrée sur le leader politique catalan le plus éminent, Carles Puigdemont, qui vit en exil volontaire en Belgique pour éviter d’être arrêté pour rébellion et détournement de fonds publics. Un juge espagnol a en outre demandé à l’interroger sur des accusations de terrorisme liées aux manifestations de 2019 contre la condamnation de neuf hommes politiques catalans dans le cadre du vote de 2017. Théoriquement, ces accusations pourraient également être couvertes par la définition large de l’amnistie.

Puigdemont n’a pas précisé jeudi si l’amnistie s’appliquerait à lui, mais a déclaré qu’elle avait été rédigée dans les termes les plus larges possibles pour inclure toute personne confrontée à un danger juridique en raison du mouvement indépendantiste. Il a qualifié l’accord de cadre d’un dialogue « sans précédent » avec l’État espagnol, mais a averti que la « stabilité du gouvernement » dépendrait d’une « négociation permanente » sur l’avenir de la Catalogne.

« L’amnistie contribuerait à décriminaliser notre mouvement », a-t-il déclaré.

Les négociations autour de l’accord ont poussé des milliers de personnes à protester ces derniers jours. Aux cris de « mettre fin à la trahison », ils se sont rassemblés devant le siège du Parti socialiste à Madrid et dans d’autres villes espagnoles, affrontant la police brandissant des gaz lacrymogènes. Certains ont tenté en vain de pénétrer dans les salles du Parlement.

« Il s’agit d’un coup d’État contre l’État, contre la démocratie et contre la loi », a déclaré Abascal jeudi. “Cela marque le début d’une période sombre pour l’Espagne.”

Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti populaire de centre-droit qui a remporté le plus de voix lors des élections de juillet, a tenté sans succès d’obtenir suffisamment de soutien au Parlement pour former lui-même un gouvernement. Jeudi, il a réitéré sa condamnation de l’amnistie et a appelé à des manifestations pacifiques dimanche.

“Ces accords honteux ne résolvent aucun problème, mais les aggravent tous”, a-t-il déclaré. « Ce sera un coup porté aux fondements du pouvoir judiciaire, cela affaiblira l’État et légitimera le discours sur l’indépendance. » [movement]qui en ressort renforcé.

La plupart des manifestants appartenaient à la droite politique. Mais un enquête nationale Selon le sondage GAD3 pour ABC Madrid, publié cette semaine, près de 60 pour cent des personnes interrogées s’opposent à l’accord.

“C’est extrêmement impopulaire, surtout parmi la droite, mais c’est aussi quelque peu impopulaire pour un groupe d’électeurs de gauche”, a déclaré Lluís Orriols, politologue à l’Université Carlos III de Madrid. Parce que cela maintient les socialistes au pouvoir, « certains électeurs de gauche sont convaincus que c’est peut-être positif », a-t-il déclaré. «Mais les gens n’aiment pas ça. Cela est étroitement lié à l’identité nationale.

Les responsables de l’Union européenne ont également exprimé leur inquiétude, le commissaire à la justice du bloc, Didier Reynders, ayant envoyé cette semaine une lettre aux hautes autorités espagnoles exigeant de plus amples détails sur l’amnistie et leur rappelant la nécessité de “garantir le respect de l’État de droit”.

“De sérieuses inquiétudes sont désormais exprimées concernant les discussions en cours sur l’éventuelle adoption d’une loi d’amnistie”, a écrit Reynders dans une lettre adressée au ministre de la présidence espagnole, Felipe Bolanos, et à la ministre de la Justice, Pilar Llop.

Sánchez lui-même avait précédemment déclaré une amnistie inconstitutionnelle. Son gouvernement a cherché à assouplir les sanctions infligées aux dirigeants séparatistes par d’autres moyens, en accordant en 2021 la grâce à neuf hommes politiques emprisonnés pour leur implication dans le référendum sur l’indépendance, en supprimant le crime de sédition du code pénal et en réduisant les peines pour détournement de fonds publics.

Mais aujourd’hui, Sánchez affirme que l’amnistie est importante pour la guérison nationale.

« La Catalogne est prête pour une réunification totale », a déclaré Sánchez à la direction de son parti le mois dernier. “Au nom de l’Espagne, dans l’intérêt de l’Espagne, pour la défense de la coexistence entre les Espagnols, je défends aujourd’hui l’amnistie en Catalogne pour les événements de la dernière décennie.”

Sánchez a également vendu l’accord à son parti comme étant le seul moyen de maintenir le pouvoir – et d’empêcher la formation d’un nouveau gouvernement qui pourrait inclure Vox d’extrême droite.

Pour convaincre la gauche républicaine de Catalogne, les socialistes ont également accepté d’annuler 15 milliards d’euros de dette régionale catalane et de transférer le contrôle d’un service ferroviaire de banlieue au gouvernement catalan.

La question de la constitutionnalité de l’amnistie persiste cependant.

L’organe judiciaire administratif espagnol – le Conseil général du pouvoir judiciaire, qui a une tendance conservatrice – a pris cette semaine la mesure très inhabituelle d’exprimer de manière préventive « une intense inquiétude et une grande désolation face à ce que l’amnistie implique pour la dégradation, voire l’abolition, de l’État de droit en Espagne ». Espagne.” Jeudi, les quatre associations professionnelles espagnoles représentant les juges ont dénoncé cet accord, le qualifiant de susceptible de générer « une ingérence évidente dans l’indépendance de la justice et une violation de la séparation des pouvoirs ».