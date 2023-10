Les Socialistes Démocrates d’Amérique confrontés à des comptes internes à l’égard d’Israël

La brutalité de samedi – une violence d’une plus grande ampleur et intensité que les précédents affrontements israélo-palestiniens – a ébranlé ceux qui avaient été soutenus par le DSA. Et le retour de flamme a été ressenti au Congrès, dans les assemblées législatives et les mairies où le parti a fait des percées.

Dans le Michigan, le représentant Shri Thanedar a officiellement renoncé à son adhésion au DSA, déclarant dans un rapport Mercredi, il ne « s’associera pas à une organisation peu disposée à dénoncer le terrorisme sous toutes ses formes ».

À Los Angeles, Nithya Raman, membre du conseil municipal approuvé par la DSA a rejeté la rhétorique du groupe mardi soir, affirmant qu’une déclaration nationale du DSA sur les attaques « ne tenait pas compte des horreurs commises par le Hamas et était inacceptablement dénuée d’empathie pour les communautés en Israël ».

À New York, le DSA a perdu l’un de ses membres les plus éminents en la personne de Bowman, un critique virulent du gouvernement israélien. Son porte-parole a confirmé mercredi qu’il avait laissé son adhésion expirer l’année dernière à la suite de désaccords sur le financement du système de défense antimissile israélien.

L’effusion de sang et la guerre naissante en Israël mettent davantage en lumière les tensions entre les politiciens souvent plus jeunes et de gauche soutenus par le DSA et leurs collègues démocrates traditionnels.

Le représentant Jamaal Bowman a déclaré qu’il s’était séparé des Socialistes démocrates d’Amérique l’année dernière, tandis que sa compatriote de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, a critiqué le groupe pour avoir soutenu un rassemblement à Times Square qui est devenu antisémite. | Francis Chung/POLITIQUE

Le désaccord, qui reflète des conflits éclatent sur les principaux campus universitaires ces derniers jours, pourrait servir d’indicateur de divisions plus larges au sein du Parti démocrate.

Et le débat sur la manière de répondre à la guerre déclarée entre Israël et le Hamas a provoqué le début d’une fracture majeure au sein du DSA, un groupe qui considère l’État juif comme un oppresseur des Palestiniens et a tenté de lier cette question à des causes de justice raciale. aux Etats-Unis.

« Il y a un point d’inflexion qui se produit actuellement », a déclaré David Greenfield, un ancien membre démocrate du conseil municipal de New York qui travaille maintenant avec le Met Council, une organisation juive à but non lucratif.

« Les principaux membres du DSA n’ont montré aucune sympathie pour les victimes innocentes du terrorisme barbare du Hamas, alors que les adultes présents dans la salle ont réalisé que ce n’était une voie viable pour aucun parti politique aux États-Unis », a ajouté Greenfield. .

À New York, plusieurs démocrates d’extrême gauche promus à des fonctions électives par le DSA ont condamné un rassemblement pro-palestinien à Manhattan que le DSA de New York avait promu mais dont il s’est par la suite distancé. Les participants avaient scandé « la résistance est justifiée lorsque les gens sont occupés » et l’un d’entre eux a été montré arborant une croix gammée sur une photo largement diffusée.

Un jour plus tard, le NYC-DSA a atténué sa rhétorique, s’excusant dans un rapport .

Mais le DSA reste fidèle à ses convictions fondamentales à l’égard d’Israël : sa déclaration continue en appelant à un cessez-le-feu et à la fin de « l’occupation de la Cisjordanie par Israël, à la fin du siège de 16 ans en plein air ». prison qu’est la bande de Gaza et la fin de l’aide militaire américaine à l’occupation et à l’apartheid.

La section locale du DSA a indiqué qu’elle n’avait ni organisé ni parrainé le rassemblement, auquel aucun élu n’avait participé.

« Non. La première est que la DSA est une organisation anti-guerre et favorable à la paix qui défend le plein épanouissement de tous les êtres humains », a déclaré Jeremy Cohan, coprésident de NYC-DSA, dans une interview, ajoutant : « L’idée que nous je célébrerais ou glorifierais toute mort que je trouve absurde.

Il a rejeté l’idée selon laquelle le parti était en péril.

« Je ne vois pas cela comme un point d’inflexion parce que je pense, en partie, malheureusement, que les Américains vont voir une guerre arriver », a déclaré Cohan à propos de la position du DSA contre la guerre.

Des partisans pro-palestiniens se sont rassemblés dimanche à Times Square et dans Midtown Manhattan. | Jason Beeferman/POLITIQUE

Les tensions sont les plus fortes à New York, l’État qui compte le plus de résidents juifs au monde en dehors d’Israël et aussi l’endroit où le DSA a réalisé ses plus grands gains électoraux. Mais les divisions se manifestent à travers le pays.

Les réactions des dirigeants élus affiliés au DSA face à la guerre ont été exploitées par les opposants politiques, les démocrates modérés et les républicains.

Dans l’Illinois, le gouverneur JB Pritzker, qui est juif, a déclaré son plein soutien à Israël. Mais il existe des divisions au sein de l’Assemblée générale et du conseil municipal de Chicago, dont les membres juifs ont écrit des déclarations de soutien à Israël tandis que des membres plus à gauche ont prudemment suivi une ligne pour dire qu’ils soutenaient la paix.

Les équipes étaient à égalité sur une résolution soutenant Israël avec l’échevin de Chicago Rossana Rodriguez-Sanchez, membre du caucus DSA du Conseil, affirmant que « la situation est plus nuancée que ce qu’exprime cette résolution ».

À Los Angeles, le candidat au conseil municipal Ethan Weaver posté lundi de son rival, Raman : « 24 heures se sont écoulées depuis que son plus grand partisan, les Socialistes démocrates d’Amérique – Los Angeles, s’est rangé du côté des terroristes qui ont violemment assassiné des civils israéliens innocents… Nithya Raman n’a toujours pas condamné le DSA-LA ni rejeté son soutien. »

Après que Raman ait critiqué la rhétorique du DSA national, Weaver l’a poussée encore plus loin à désavouer le parti.

Le sénateur du Massachusetts, Ed Markey, a été hué lors d’un rassemblement pro-israélien lorsqu’il a appelé à une stratégie de désescalade. | Isabel Leon/Bureau du maire de Boston

Dans le Massachusetts, les sections du DSA à Boston et Worcester ont appelé à la fin de l’aide militaire américaine à Israël.

Mais même les membres les plus à gauche de la délégation entièrement démocrate du Congrès de l’État, le sénateur Ed Markey et la représentante Ayanna Pressley, ont refusé d’aller aussi loin. Tous deux ont appelé à la « désescalade » des deux côtés du conflit, et Pressley a appelé à une « désescalade » des deux côtés du conflit. un « cessez-le-feu immédiat ».

Markey a été hué lundi lors d’un rassemblement « Aux côtés d’Israël » à Boston pour avoir dit exactement cela – démontrant les pressions concurrentes exercées sur les démocrates dans cet État bleu profond.

Il a également été rapidement réprimandé par un autre membre de la délégation, le représentant Jake Auchincloss, un vétéran militaire juif qui a offert son soutien sans réserve à Israël et a déclaré que « la désescalade n’est pas possible lorsque [Hamas is] prendre des otages. »

Sara Forman, directrice exécutive du New York Solidarity Network, qui promeut l’alliance américaine avec Israël, a déclaré que les candidats devraient désormais rejeter l’approbation du DSA.

« Allez-vous être candidat, en particulier à New York, qui comprend que les Juifs de New York considèrent de plus en plus le DSA comme une organisation explicitement antisémite ? elle a demandé dans une interview.

Les républicains ont cherché à lier les membres du DSA aux démocrates traditionnels.

À New York, les sénateurs de l’État républicain ont exhorté les dirigeants démocrates à retirer leur poignée de membres du DSA de leurs comités et de leurs postes de direction – une décision qui fera pression sur les démocrates modérés pour qu’ils y répondent.

À l’hôtel de ville de New York, les républicains et les démocrates qui se présentent sur la ligne du GOP ont déclaré à leurs homologues alignés sur le DSA : « Il n’y a pas d’équivalence. Il n’y a pas d’argument « des deux côtés ». Il n’y a pas de relativisme moral. C’est un pur mal.

La sénatrice de l’État de New York Julia Salazar (démocrate de Brooklyn) a condamné le rassemblement de Times Square en soutien aux Palestiniens qui a tourné au laid, mais a également déclaré que son soutien aux socialistes démocrates était enraciné dans ses objections aux occupations israéliennes. | Hans Pennink/AP Photo

Certains membres du DSA ont continué à s’opposer au rassemblement de Times Square.

« Nous avons été troublés d’entendre des déclarations de personnes présentes qui minimisaient ou justifiaient la mort de civils », ont déclaré la sénatrice Julia Salazar et la membre de l’Assemblée de l’État Emily Gallagher dans une déclaration commune.

Mais Salazar, 32 ans, a déclaré dans une interview qu’elle avait constaté un changement politique parmi les jeunes électeurs et militants dans leur opinion à l’égard d’Israël, en particulier compte tenu de son gouvernement de droite, a-t-elle déclaré.

« Naturellement, à mesure que les jeunes Américains et les jeunes juifs américains adoptent une idéologie plus progressiste, ils adopteront une vision plus sympathique de la cause palestinienne », a-t-elle déclaré.

« La jeune génération va continuer à s’impliquer activement dans le Parti démocrate et, au fil du temps, remodeler la position du parti sur ce sujet pour la rendre plus nuancée », a déclaré Salazar.

Néanmoins, certains démocrates voient une plus grande marge de nuance à la suite des attaques.

Amy Spitalnick, ancienne attachée de presse du démocrate progressiste Bill de Blasio, se souvient d’un voyage en Israël en 2015, lorsque le maire de New York de l’époque avait visité une école pour des enfants israéliens et palestiniens.

Son apparition à l’école était « une évidence » même si elle avait suscité des critiques à l’époque.

« Ce week-end a montré certaines choses extrêmement clairement : Israël a le droit de se défendre contre des attaques brutales, et ce conflit nécessite une solution pacifique à long terme », a déclaré Spitalnick, aujourd’hui PDG du Conseil juif pour les affaires publiques.

Spitalnick a déclaré que la dénonciation du rassemblement par Ocasio-Cortez avait pris le bon ton.

« Il est important de reconnaître qu’elle a effectivement fait ce qu’il fallait en dénonçant ce rassemblement, qu’il s’agisse d’un rassemblement de la DSA ou de celui qui l’a sponsorisé », a déclaré Spitalnick.

Elle a ajouté : « Il y a certainement des voix qui n’ont pas été en mesure d’exprimer cette clarté morale ce week-end. »

Lisa Kaminsky à Boston, Dustin Gardiner à Sacramento et Shia Kapos à Chicago ont contribué à ce rapport.