Les socialistes démocrates critiqués pour avoir Ignoré les manifestants cubains dénonçant la dictature communiste alors que les drapeaux américains s’agitaient lors des manifestations

HAUT profil Les socialistes démocrates ont été critiqués pour avoir ignoré les manifestants cubains qui dénonçaient la dictature communiste du pays.

Le sénateur Bernie Sanders ainsi que des membres de l’équipe, dont Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez et Rashida Tlaib, doivent commenter après qu’un drapeau américain a été hissé lors de manifestations.

Alexandria Ocasio-Cortez n’a pas encore commenté les manifestations à Cuba Crédit : Alamy

Bernie Sanders a défendu certaines des politiques de Fidel Castro Crédit : AFP

Les forces spéciales cubaines ont battu des manifestants lors de marches antigouvernementales alors que des milliers de personnes sont descendues dans la rue à cause du chaos de Covid et des pénuries alimentaires.

La violence choquante a éclaté au plus fort de la pire crise économique de la nation communiste depuis la chute de l’Union soviétique au milieu d’une augmentation record des infections à coronavirus.

Mais Sanders, qui a défendu certaines des politiques de Fidel Castro, reste silencieux sur Twitter sur la question lundi après-midi.

Il a précédemment déclaré : « Nous sommes très très opposés à la nature autoritaire de Cuba mais vous savez, il est injuste de simplement dire que tout va mal.

« Vous savez ? Quand Fidel Castro est arrivé au pouvoir, vous savez ce qu’il a fait ? Il avait un programme d’alphabétisation massif. Est-ce une mauvaise chose ? Même si Fidel Castro l’a fait ? »

AOC, Omar et Tlaib n’ont pas non plus posté sur la question lundi après-midi.

‘SILENCE DE LA GAUCHE AMÉRIQUE’

L’animateur de Fox News, Stuart Varney, a déclaré: « Où est Bernie Sanders? Où sont AOC et » The Squad? »

« Leurs camarades socialistes à Cuba sont en révolte. Pas contre les maux du capitalisme, mais contre l’échec du socialisme. Et qu’avons-nous ici ? Le silence de la gauche américaine.

Le gouverneur Mike Huckabee a écrit sur Twitter : « Mémo à Bernie, AOC et Squad : rappelez-nous à quel point le socialisme est formidable.

L’écrivain Carmine Sabia a déclaré: « Pas un mot de @AOC sur les manifestations à Cuba. Cuba a les politiques qu’elle défend. Elle devrait avoir quelque chose à dire. »

Lauren Chen a ajouté: « Aucun mot sur la chronologie de Bernie sur ce qui se passe à Cuba. Intéressant. »

Trish Regan a déclaré: « Qui sont les #Bernie Sanders #AOC et, #Talib au? »

Dave Rubin a ajouté : « Quand Bernie et l’escouade se rendront-ils à Cuba pour défendre le régime communiste ? Devrions-nous lancer un GoFundMe ?

PROTESTATIONS SANS PRÉCÉDENT

Les Cubains ont été irrités par l’effondrement de l’économie, ainsi que par les restrictions aux libertés civiles et la gestion de la pandémie par les autorités intransigeantes.

Descendant dans les rues de La Havane à Santiago, de nombreux manifestants furieux réclamaient un programme de vaccination plus rapide contre les coronavirus.

« Ils protestent contre la crise, qu’il n’y a pas de nourriture ou de médicaments, qu’il faut tout acheter dans les magasins de devises étrangères, et ainsi de suite », a déclaré Claudia Perez, une habitante de la région.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a déclaré que les manifestations sans précédent étaient une provocation de « mercenaires » engagés par les États-Unis pour déstabiliser son pays, et a promis une « réponse révolutionnaire ».

Des milliers de personnes se sont rassemblées à La Havane pour appeler à la démission de Diaz-Canel tandis que des partisans pro-gouvernementaux brandissaient le drapeau cubain et scandaient « Fidel ».

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis se tenaient aux côtés du peuple cubain dans son appel à la liberté.

« Le peuple cubain revendique courageusement ses droits fondamentaux et universels. Ces droits, y compris le droit de manifester pacifiquement et le droit de déterminer librement leur propre avenir, doivent être respectés », a-t-il déclaré.

Biden a ajouté: « Les États-Unis appellent le régime cubain à écouter son peuple et à répondre à ses besoins en ce moment vital plutôt que de s’enrichir. »

La nation insulaire des Caraïbes de 11 millions d’habitants a connu un nombre croissant de manifestations au cours de la dernière année – mais rien à cette échelle ou en même temps dans autant de villes.

Les troubles ont éclaté dimanche à San Antonio de los Baños.

Les Cubains sont irrités par l’effondrement de l’économie Crédit : AFP

Descendant dans les rues de La Havane à Santiago, de nombreux manifestants furieux réclamaient un programme de vaccination plus rapide contre les coronavirus Crédit : Getty Images – Getty