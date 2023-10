Les socialistes de New York se mobilisent pour la Journée des Palestiniens après que des terroristes ont tué plus de 200 Israéliens

Les socialistes démocrates de New York ont ​​annoncé samedi qu’ils organiseraient dimanche un rassemblement de soutien aux Palestiniens après que les terroristes du Hamas ont envahi Israël et tué des centaines de personnes, selon un tweet.

Le groupe terroriste Hamas a envahi Israël samedi, tuant plus de 200 personnes et capturant plusieurs citoyens israéliens. otage. Pour montrer leur soutien aux Palestiniens, les socialistes démocrates de New York ont ​​annoncé qu’ils organiseraient un rassemblement à Times Square. (EN RELATION : EXCLUSIF : « Des bébés emmenés par des terroristes » : les Israéliens réagissent à l’attaque surprise « choquante » du Hamas)

« En solidarité avec le peuple palestinien et son droit à résister à 75 ans d’occupation et d’apartheid », les Socialistes Démocrates de New York tweeté.

Plus de 5 000 roquettes ont été tirées sur Israël lors de cette attaque.

🗣️🗣️🗣️ Demain 8 octobre, à 13h. Times Square. En solidarité avec le peuple palestinien et son droit de résister à 75 ans d’occupation et d’apartheid. 🇵🇸PALESTINE LIBRE ! https://t.co/1N67nS56GZ – NYC-DSA 🌹 (@nycDSA) 7 octobre 2023

Le rassemblement aura lieu à Times Square à New York, selon le tweet.

Les Socialistes Démocrates d’Amérique (DSA) ne soutiennent pas Israël et ont plutôt manifesté leur soutien au mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), selon à son site Internet.

Le DSA soutient « la lutte palestinienne contre l’apartheid, le colonialisme et l’occupation militaire, et pour l’égalité, les droits de l’homme et l’autodétermination, y compris le mouvement de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) », peut-on lire sur leur site Internet.

L’organisation nationale DSA avait précédemment menacé de retirer son soutien au représentant de New York Jamaal Bowman pour des actions qui montraient « qu’il n’est tout simplement pas solidaire avec les Palestiniens ».

L’administration Biden avait précédemment remis 6 milliards de dollars d’actifs et un certain nombre de prisonniers iraniens pour libérer cinq prisonniers américains. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que Téhéran dépenserait les 6 milliards de dollars « là où nous en aurons besoin », bien que les responsables américains aient déclaré entretenu que les fonds sont destinés à des fins humanitaires et ne sont pas allés au Hamas.

Les socialistes démocrates de la ville de New York n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

