Les Snowbirds survolent Penticton et font un arrêt au stand imprévu à Kelowna

Si vous regardiez le ciel de l’Okanagan ce matin, vous avez peut-être eu droit à un peu de spectacle.

Les Snowbirds des Forces canadiennes ont quitté Comox ce matin en direction de Moose Jaw, en Saskatchewan, avec un arrêt prévu à l’aéroport de Penticton pour faire le plein.

Départ de Comox🛫 pour Moose Jaw🛬 ce matin. Merci pour la grande hospitalité, Comox Valley. À l’année prochaine!

📷 Capitaine Gabriel Ferris pic.twitter.com/l6PusE29Hk — Snowbirds des FC (@CFSnowbirds) 12 mai 2023

Ces plans ont changé et les célèbres aviateurs ont fini par faire escale à l’aéroport international de Kelowna.

L’heure de départ fixée pour remonter dans le ciel est inconnue.

@JakeC_16

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

AéroportVille de KelownaPenticton