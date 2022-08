Les Snowbirds des Forces canadiennes cloués au sol à la suite d’un accident en Colombie-Britannique

L’Aviation royale canadienne a immobilisé l’équipe de voltige des Snowbirds après que l’un des avions a subi un atterrissage brutal la semaine dernière dans le nord de la Colombie-Britannique.

Maj.-Gén. Iain Huddleston, le commandant de la 1re Division aérienne du Canada, a ordonné la pause de tous les vols de l’avion Tutor CT-114 de l’équipe mercredi après avoir consulté des experts en sécurité des vols et le sous-ministre adjoint chargé du matériel du ministère de la Défense nationale, selon un communiqué du aviation.

L’accident du 2 août à Fort St. John, en Colombie-Britannique, a endommagé un avion lors d’un atterrissage dur peu après le décollage, mais le pilote s’en est sorti sans blessure.

Alors que l’incident fait toujours l’objet d’une enquête, l’armée de l’air a déclaré qu’elle procéderait à une “analyse des risques étendue” distincte sur les jets Tutor dans le but de les remettre en l’air en toute sécurité.

“Le système de navigabilité de l’ARC évaluera si l’accident et ses causes présentent un risque pour la poursuite des opérations de vol, et si oui, quelles mesures d’atténuation peuvent être mises en place pour réduire ces risques”, selon le communiqué.

Les avions de près de 60 ans devraient être utilisés par les Snowbirds jusqu’en 2030 au moins.

Les avions ont été cloués au sol aussi récemment que fin juin pendant que l’armée de l’air enquêtait sur un problème avec le dispositif qui règle le moment du parachute d’éjection d’urgence de l’avion.