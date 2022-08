Les Snowbirds cloués au sol à la suite d’un accident à Fort St. John

L’Aviation royale canadienne a ordonné une “pause opérationnelle” pour ses avions de démonstration aérienne Snowbird après un accident plus tôt ce mois-ci.

Une déclaration du major-général. Iain Huddleston, commandant de la 1re Division aérienne du Canada, affirme que les jets CT-114 Tutor ne voleront pas tant qu’une évaluation des risques de navigabilité n’aura pas été effectuée.

La décision d’immobiliser les avions intervient après l’écrasement de l’un des avions à réaction le 2 août à l’aéroport de Fort St. John, en Colombie-Britannique.

Personne n’a été blessé lorsque le pilote a effectué un atterrissage dur, et l’Air Force affirme que la cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.

Un avion Snowbird des Forces canadiennes s’est écrasé après le décollage à Fort St John le 2 août. (Dave Lueneberg/Alaska Highway News)

Le communiqué de l’Air Force indique qu’une analyse des risques délibérée, détaillée et large sera effectuée dans le but d’assurer la reprise en toute sécurité des opérations de vol de l’escadron.

Il indique que l’évaluation comprendra si l’accident et sa cause présentent un risque pour la poursuite des opérations de vol et quelles mesures peuvent être mises en place pour réduire les risques.

“Étant donné que la cause de cet accident reste à déterminer par l’autorité d’enquête sur la navigabilité, j’ai ordonné une pause opérationnelle sur la flotte de CT-114 Tutor alors que nous poursuivons l’enquête et commençons un processus approfondi d’évaluation des risques de navigabilité opérationnelle”, a déclaré Huddleston dans la déclaration mercredi.

Les jets Tutor, vieux de près de 60 ans, devraient être utilisés par les Snowbirds jusqu’en 2030.