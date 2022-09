Les snowbirds canadiens font face à l’inflation et à un dollar américain fort

TORONTO-

Une inflation élevée et un dollar américain fort pèseront lourdement sur les snowbirds canadiens cet hiver, selon les experts.

À l’approche des mois froids, le président de Snowbird Advisor, Stephen Fine, affirme que certains snowbirds optent pour une période de voyage plus courte ou envisagent différentes destinations en raison de la hausse du coût de tout combinée à la faiblesse du dollar canadien.

Fine dit que les snowbirds auront beaucoup plus à considérer cet hiver, car le prix de l’hébergement, de l’épicerie et des restaurants a tous augmenté.

Il dit également que les snowbirds peuvent opter pour des destinations plus économiques en dehors des États-Unis, notamment le Mexique, le Costa Rica et le Belize, et effectuer un séjour de quatre mois plutôt que les six mois habituels.

Le président de la compagnie d’assurance Travel Secure Inc., Martin Firestone, affirme que le faible rendement du dollar canadien aura le plus d’impact sur ceux qui volent généralement vers le sud pour l’hiver, parmi tous les voyageurs.

Le dollar canadien s’échangeait à 72,85 cents américains à la clôture des marchés mardi.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 septembre 2022.