Les snobés de “Barbie” aux Oscars provoquent une réaction violente, même de la part de Ken (et Hillary) | Divertissement

NEW YORK – « Barbie » était la le plus gros succès de 2023le film le plus rentable jamais réalisé par une femme et une véritable sensation culturelle qui Les salles de cinéma sont devenues roses et a laissé une trace toujours présente de réflexions à la suite de La fantaisie féministe de Greta Gerwig.

Mais tandis que « Barbie » a reçu huit nominations aux Oscars mardiy compris celui du meilleur film, il a été facilement battu par son improbable double partenaire au box-office, “Oppenheimer.” Et quand les Oscars laissé de côté Gerwig pour le meilleur réalisateur et Margot Robbie pour la meilleure actrice, beaucoup ont vu une partie du même patriarcat parodié dans « Barbie » au travail.

Même Ken était furieux.

“Il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de film ‘Barbie’ sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célébré”, a déclaré Ryan Gosling. « Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans son talent, son courage et son génie. Dire que je suis déçu qu’ils ne soient pas nominés dans leurs catégories respectives serait un euphémisme.

Mercredi, la réaction négative s’était déjà propagée au domaine politique. Hillary Clinton, publication sur Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, a écrit :

« Greta et Margot,

Même si cela peut faire mal de remporter le box-office sans remporter l’or, vos millions de fans vous aiment.

Vous êtes tous les deux bien plus que Kenough.

#HillaryBarbie”

Le message de Clinton a provoqué sur Internet une frénésie qui, de loin, ressemblait à la guerre sur la plage qui éclate dans « Barbie ». La tempête qui suit les nominations garantit que la préparation aux Oscars du 10 mars – qui avait commencé à ressembler à une marche simple au couronnement d’« Oppenheimer » et une poignée de favoris – il y aura beaucoup de drames.

Jimmy Kimmel, qui accueillera ces prix, a déjà donné son avis. Dans l’émission “Jimmy Kimmel Live” de mardi soir, il a plaisanté en disant que la nomination de Gosling pour Ken tandis que Robbie et Gerwig étaient snobés “était en quelque sorte l’intrigue du film ‘Barbie'”.

Si le phénomène estival de Barbenheimer a été défini par une étrange synergie de contre-programmation qui a élevé les deux films, le même double effet ne s’est pas tout à fait transféré aux nominations aux Oscars. La disparité était frappante, en partie, non seulement à cause du fort soutien accordé à « Barbie », mais aussi parce que l’Académie des arts et des sciences du cinéma a une longue histoire de négligence des femmes derrière la caméra et des films dirigés par des femmes.

Gerwig elle-même a déjà été au milieu de cette histoire. Lorsqu’elle a été nominée pour le meilleur réalisateur en 2018 pour « Lady Bird », elle n’était que la cinquième femme nominée dans cette catégorie. À l’époque, seule Kathryn Bigelow avait déjà remporté le prix du meilleur réalisateur. Depuis, les deux Chloé Zhao (« Pays nomade ») et Jane Campion («Le pouvoir du chien») ont.

Dans le même temps, Gerwig a été célébré de manière unique par l’académie. Ses trois premiers films en tant que réalisatrice solo – « Dame Oiseau »“Petite femme” et « Barbie » – ont tous été nominés pour le meilleur film. Mardi, Gerwig et son mari, Noah Baumbach, avec qui elle a co-écrit le film, ont été nominés pour le meilleur scénario adapté. (Dans une autre tournure qui n’a pas ravi les fans de « Barbie », l’académie a estimé que le scénario serait classé comme adapté.) Robbie, en tant que producteur, a participé à la nomination du meilleur film.

Ni Gerwig ni Robbie n’ont encore commenté publiquement ni les nominations reçues par le film, ni celles qu’ils n’ont pas reçues. Les représentants de Gerwig et Robbie n’ont pas répondu mercredi aux questions.

Pendant ce temps, les débats faisaient rage sur la nature des camouflets de « Barbie ». Marie McNamara, le chroniqueur culturel du Los Angeles Times, a écrit: « Est-ce que trop de gens (en particulier les femmes) ont apprécié « Barbie » pour qu’il soit considéré comme « suffisamment important » pour les électeurs de l’académie ? La Barbie de Robbie n’a-t-elle pas assez souffert ? Gerwig a-t-il simplement fait paraître cela trop simple ? Était-ce tout simplement trop rose ?

Le sexisme aurait pu jouer un rôle. Pourtant Justine Triet, la cinéaste de le drame judiciaire français « Anatomie de la chute », lauréat de la Palme d’Or figurait parmi les nominés pour le meilleur réalisateur, aux côtés de Christopher Nolan (« Oppenheimer »), Martin Scorsese (« Killers of the Flower Moon »), Jonathan Glazer (« The Zone of Interest ») et Yorgos Lanthimos (« Poor Things »). Cela en a laissé deux Nominés aux Guildes des réalisateurs – Gerwig et Alexander Payne (« The Holdovers ») – à l’extérieur.

Un facteur probable : la composition de plus en plus internationale de l’académie du cinéma. En partie pour élargir la diversité des électeurs aux Oscars, l’académie est plus que jamais répartie dans le monde entier ; Des bulletins de vote ont été déposés cette année dans un nombre record de 93 pays. Potentiellement, cela aurait pu favoriser les cinéastes européens comme Triet, Lanthimos et Glazer.

L’académie pourrait également citer un autre record : pour la première fois, trois films réalisés par des femmes ont été nominés pour le meilleur film : « Barbie » de Gerwig, « Anatomie d’une chute » de Triet et « Vies passées » de Céline Song.

Pourtant, le résultat final – sans les cerveaux créatifs et la star du film le plus parlé de l’année – a semblé erroné à beaucoup.

“Greta Gerwig : a réalisé un film féministe acclamé par la critique, profond sur le plan culturel, sur Barbie et le patriarcat, qui a rapporté un milliard de dollars au box-office”, a tweeté la militante Shannon Watts. “La nomination aux Oscars revient à… Ken.”

Parfois, un camouflet flagrant peut faire un effet de boomerang sur une campagne de récompenses en déclin. Après que Ben Affleck n’ait pas été nominé pour réaliser “Argo” en 2012, les électeurs se sont finalement rassemblés autour de son film. remettant à Affleck l’Oscar du meilleur film. La question de savoir si le même effet pourrait suivre “Barbie” sera l’une des plus grandes questions à l’approche des Oscars.

Mercredi, Billie Jean King, qui s’est battue et a gagné l’égalité de salaire pour les femmes dans le tennis, a déclaré qu’elle était « vraiment bouleversée » par les camouflets.

“Le film est absolument génial” a écrit King, “et Greta Gerwig est un génie.”