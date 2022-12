Les SMS d’avant-match d’Angel di Maria à sa femme révèlent qu’il prévoyait le triomphe du titre argentin

L’Argentine dirigée par Lionel Messi a battu la France dans l’une des plus grandes finales de l’histoire du tournoi. L’Albiceleste a montré des nerfs d’acier pour venir à bout de la France 4-2 aux tirs au but. L’ailier vétéran Angel di Maria a joué un rôle énorme dans la victoire sensationnelle de l’Argentine. Bien que Messi ait marqué le premier but de l’Argentine lors de l’affrontement au sommet contre les champions en titre, c’est le but sensationnel de Di Maria qui a donné à l’Albiceleste une formidable avance de 2-0.

Après la victoire mémorable de l’Argentine, les SMS réconfortants de Di Maria à sa femme deviennent viraux sur les réseaux sociaux. Di Maria avait énormément confiance en lui et en ses coéquipiers avant la finale à enjeux élevés. Di Maria a écrit: «Je serai champion du monde, mon amour. Ça s’écrit. Je vais marquer un but. Parce que c’est écrit comme Maracana et Wembley. Allez et profitez de demain car nous allons être champions du monde. Parce que nous 26 ici et les familles le méritons.

Di Maria à sa femme avant la finale : « Je serai le champion de l’amour. Ça s’écrit. Je vais marquer un but. Parce que c’est écrit comme Maracana et Wembley. Allez profiter de demain car nous allons être champions. Parce que 26 d’entre nous qui sommes ici et la famille de chacun le méritent » pic.twitter.com/7Giqc3QS6g— Tout sur l’Argentine 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) 20 décembre 2022

Di Maria a certainement tenu sa promesse et a joué son rôle dans la victoire de l’Argentine pendant des siècles. Le joueur de 34 ans n’a pas disputé les huitièmes de finale. Mais il a été remarquablement encordé pour la finale par Lionel Scaloni.

Di Maria, qui est connu pour être un grand joueur de match, a intensifié quand cela comptait et a marqué l’un des buts les plus fascinants de la Coupe du monde.

À la 36e minute, la passe parfaitement pondérée du milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister à Di Maria a permis à l’ancien ailier du Real Madrid de trouver le fond du filet. Angel Di Maria a terminé un superbe mouvement en cinq passes qui résume la façon dont l’Argentine a joué comme une unité en finale. Après avoir soulevé le trophée tant convoité de la Coupe du monde, Di Maria a partagé un post touchant pour rendre hommage à sa famille.

Tout en partageant une jolie photo de lui avec sa famille, Di Maria a écrit : « Ils ne m’ont jamais laissé abandonner. Ils étaient toujours là pour me battre à mort. Je veux juste dire merci beaucoup d’avoir toujours été là pour moi. Je les aime de toute mon âme. CHAMPIONS DU MONDE.

