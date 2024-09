Smashing Pumpkins a pris le contrôle de la Jimmy Kimmel en direct Le groupe a présenté son dernier single, « Sighommi », sur une scène extérieure, devant un public entassé dans la zone de représentation, sur le parking situé derrière le studio où le spectacle de fin de soirée est filmé.

« Sighommi » est une sélection riche en guitare du treizième album studio récemment sorti de Smashing Pumpkins, Aghori Mhori Meiqui est arrivé en août. Billy Corgan a dirigé le set avec James Iha et Kiki Wong à la guitare, Jimmy Chamberlin à la batterie, Jack Bates à la basse et Katie Cole aux chœurs.

Bien que « Sighommi » soit la seule chanson à avoir été diffusée officiellement, Smashing Pumpkins a offert au public un set de cinq titres. Ils ont suivi le single avec « Jellybelly » de leur troisième album, Mellon Collie et la tristesse infinie, et une reprise de « Zoo Station » de U2. Le groupe a terminé le concert avec « Tonight, Tonight » et « 1979 ».

La scène extérieure à Jimmy Kimmel en direct Le festival a fait son retour plus tôt cette année après avoir été fermé une première fois pendant la pandémie, puis à nouveau en raison des grèves à Hollywood l’année dernière. Smashing Pumpkins rejoint la liste croissante des artistes qui se sont produits sur scène depuis sa réouverture, notamment Cage the Elephant, Chris Stapleton, Jelly Roll et Green Day.

Le groupe n’a pas encore annoncé son intention officielle de prendre Aghori Mhori Mei sur la route, donc ce genre de performances uniques sont le seul endroit pour entendre des sélections du nouvel album en live.

« Avec Aghori Mhori Mei, Corgan revient à des bases thrash et plus compactes : seulement 10 chansons, lourdes en bruit de fond. » Pierre roulante « Les Pumpkins étant réduits à leur trio original de base – Corgan, le guitariste James Iha et le batteur Jimmy Chamberlin – l’album démontre qu’ils ont peu perdu de leur force brute. Comme le montrent des morceaux comme « Sighommi », ils peuvent toujours créer une tempête de rock à la Twisters, faire la fête comme en 1999″, a écrit le groupe dans une critique du disque.