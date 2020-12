Le fabricant chinois de combinés Vivo a annoncé jeudi avoir formé un partenariat stratégique à long terme avec la société de solutions optiques Zeiss pour promouvoir et développer conjointement des innovations dans la technologie d’imagerie mobile. Le premier «système d’imagerie co-conçu Vivo Zeiss» sera présenté dans la série vivo X60, selon un communiqué. Dans le cadre de l’accord de collaboration, Vivo et Zeiss créeront le Vivo Zeiss Imaging Lab, un programme conjoint de R&D visant à innover dans la technologie d’imagerie mobile pour les smartphones phares de Vivo, a-t-il ajouté.

La collaboration stratégique et multiforme est conçue pour permettre à Vivo et à ZEISS de s’appuyer mutuellement sur les forces de l’autre et de faire progresser la technologie de la photographie mobile, a-t-il déclaré. En outre, les entreprises lanceront la campagne «Vivo Zeiss Master Photography» pour promouvoir le système d’imagerie co-conçu Vivo ZEISS et pour inciter les utilisateurs à profiter de leur créativité avec les smartphones phares de Vivo.

<< Sur la base de la synergie et de la complémentarité de l'expertise optique et des nouvelles technologies numériques, Vivo et Zeiss entendent faire de la collaboration stratégique un point de départ pour créer de nouvelles opportunités pour l'imagerie mobile, permettre plus de créativité, afin de soutenir le développement à long terme et sain de l’ensemble de l’industrie », a déclaré Spark Ni, vice-président senior et directeur marketing de Vivo. Joerg Schmitz, responsable des produits grand public de ZEISS, a déclaré que l'étendue de l'expertise de Zeiss depuis des décennies dans les technologies optiques et l'imagerie permettra à vivo d'améliorer les performances d'imagerie de ses smartphones phares.

Dans un communiqué séparé, Vivo a annoncé sa campagne #SwitchOff en Inde, qui exhorte les utilisateurs de smartphones à choisir de faire une pause dans leur smartphone et de passer du temps de qualité avec leurs proches. La campagne est fondée sur l’observation de ses « Smartphones et leur impact sur les relations humaines 2020 » selon laquelle l’utilisation moyenne des smartphones par les Indiens aurait augmenté de 25% à près de 7 heures par jour, car les gens dépendent de ces gadgets pour le travail / étude à domicile et divertissement au milieu de la pandémie. L’étude a également révélé que l’augmentation du temps passé devant un écran pouvait avoir un impact sur le bien-être physique et mental d’une personne, et une utilisation excessive a, à son tour, un impact négatif sur les relations.

La campagne dévoile un film qui souligne le constat que même lorsque les gens sont assis avec des amis / famille, ils sont toujours absorbés par leur téléphone, ce qui a un impact sur la qualité du temps passé. Le film met en scène l’acteur Fareeda Jalal jouant le rôle d’une grand-mère, qui l’a presque eu avec cette tendance. Le film présente une métaphore ludique qui est utilisée pour communiquer le problème plus large du temps de qualité en famille passé sur les smartphones. La campagne a été conceptualisée et exécutée par Lowe Lintas. Le smartphone est devenu le système nerveux central pour tout, mais son utilisation excessive a eu un impact sur les relations humaines, a déclaré Nipun Marya, directeur de la stratégie de marque de Vivo India.

«En tant que marque alignée sur l’objectif de promouvoir le bien-être de nos consommateurs, chez Vivo India, nous avons commandé cette campagne pour sensibiliser les gens aux avantages d’une utilisation consciente des smartphones et diffuser le message expliquant pourquoi il est nécessaire de #SwitchOff your téléphones de temps en temps pour un esprit plus sain et des relations plus solides – menant à une vie plus heureuse », a-t-il ajouté.