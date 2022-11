Les smartphones sont comme les voitures. Alors pourquoi ne pas les entretenir ?

Un smartphone n’est pas si différent d’une voiture. Lorsque les parents jugent leurs enfants suffisamment âgés et responsables, ils peuvent les laisser en avoir un. Il existe plusieurs façons de le payer : achat au comptant, financement ou crédit-bail. Et comme les voitures, les modèles de téléphones sont devenus quasiment indiscernables d’une année sur l’autre.

Pourtant, il existe une différence majeure entre les voitures et les téléphones, ou du moins dans la façon dont les gens les traitent. Les propriétaires de voitures amènent leur véhicule dans un magasin pour l’entretien et les réparations nécessaires. Mais quand quelque chose d’aussi basique – et peu coûteux – que la batterie d’un téléphone commence à se dégrader, les gens remplacent généralement l’ensemble de l’appareil.

“Tout le monde sait que les pneus de votre voiture s’usent et que vous devez les remplacer”, a déclaré Kyle Wiens, directeur général d’iFixit, un site qui publie des instructions pour réparer l’électronique. “Il y a une illusion psychologique autour de ne pas avoir à faire de maintenance sur l’électronique comme nous le faisons avec les voitures.”

En conséquence, la durée moyenne pendant laquelle les gens possèdent une voiture avant de la remplacer, environ huit ans, éclipse la durée avant une mise à niveau du téléphone, environ trois ans et demi. Mais avec un peu de soin, la durée de vie d’un bon téléphone peut être étendue à six ans.