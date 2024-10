Les smartphones Samsung Galaxy S peuvent bénéficier d’une intelligence artificielle au lieu du menu Paramètres

Samsung pourrait remplacer le menu des paramètres par une interaction avec l’intelligence artificielle dans les smartphones Galaxy S. L’entreprise estime que l’IA de ses smartphones sera capable de prédire les besoins des utilisateurs, faisant ainsi du menu Paramètres une fonction redondante. Cela a été rapporté par TechRadar avec référence au média coréen ETNews.

Samsung estime que l’utilisateur sera en mesure d’apporter les modifications souhaitées dans l’interaction avec l’intelligence artificielle. Ces ajustements incluent les paramètres de notification, la luminosité de l’écran et d’autres fonctions de base.

Lors de l’utilisation de l’IA, Samsung se concentre sur l’appareil photo et le clavier au lieu des paramètres habituels. Les smartphones effectuent déjà eux-mêmes la plupart des opérations de retouche photo. L’intelligence artificielle peut améliorer l’expérience sur smartphone grâce à des fonctionnalités subtiles mais utiles, telles que le changement automatique du mode nuit.

En ce qui concerne le clavier, l’IA peut aider à personnaliser la saisie. La prédiction automatique des mots fait généralement référence aux phrases les plus courantes, mais l’IA peut modifier ces éléments pour les adapter au mieux au style d’écriture d’un utilisateur particulier.

Déléguer les paramètres banals du smartphone à l’IA peut être très pratique. L’automatisation des tâches et l’anticipation des besoins peuvent aider les smartphones IA de Samsung à se démarquer sur un marché de plus en plus encombré.

Aucun calendrier clair pour le déploiement des nouvelles fonctionnalités d’IA n’a été annoncé. Ils pourraient faire partie de la prochaine mise à jour logicielle majeure de Samsung, One UI 7 basée sur Android 15.