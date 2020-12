Selon Ross Young de DisplaySearch, une bonne source d’informations sur la technologie des écrans de smartphone au cours des derniers mois, 2021 sera une excellente année pour les pliables. Plus précisément, la seconde moitié de l’année prochaine.

C’est à ce moment-là, dit Young, que nous verrons de tels appareils lancés par Oppo, vivo, Xiaomi, ainsi que Google. C’est en plus des Galaxy Z Fold3, Z Flip2 et Z Flip Lite attendus de Samsung. Sur ce point, Young insiste sur le fait que le très répandu Fold3 Lite ne se produira pas, mais que le « pliable abordable » sera de la variété Flip. Nous devrons attendre et voir.

Pour en revenir aux autres sociétés, il n’est peut-être pas surprenant que les joueurs chinois soient dans le jeu, mais Google lancera également un Pixel pliable. Entre les trois, Oppo, vivo et Xiaomi sortiront un total de quatre appareils pliables.

Alors que Young utilise l’expression «smartphones pliables», il faut se demander si cette liste peut également inclure un modèle enroulable, proche du concept Oppo X 2021. Ou mieux dit, nous rêvons de cette possibilité ici. Peut-être que dans un an, la technologie sera suffisamment mature pour être produite en série. Nous ne pouvons qu’espérer.

