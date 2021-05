Les smartphones Oppo Reno6 apparaissent sur le site Web de l’entreprise et les détaillants en ligne

Hier, Oppo a annoncé qu’il lancerait officiellement la série Reno6 le 27 mai. Maintenant, la société a partagé un teaser pour le Reno6 Pro avec une palette de couleurs inspirée de l’été. En outre, le smartphone et son frère Reno6 Pro + ont été répertoriés sur JD.com, l’un des plus grands détaillants de Chine, avant l’annonce du téléphone. La liste montre le téléphone sous tous les angles dans les rendus de produit.

L’appareil dans la vidéo ci-dessus montre prétendument l’Oppo Reno6 Pro qui a des côtés incurvés. Il a une finition chatoyante à l’arrière qui est censée imiter les vagues scintillantes de la mer à midi, juste à temps pour l’été.





Oppo Reno6 et Oppo Reno6 Pro

Le nom de cette finition peut être Crystal Blue, comme indiqué par Station de chat numérique via Weibo. Ils disent également que la couleur est texturée et se sent bien en main.

Tournant notre attention vers le Reno6 vanille, ses rendus sont également apparus sur JD.com, montrant que le design extérieur du téléphone a un bord aplati tout autour, un peu comme la série iPhone 12. Le téléphone attend actuellement « d’être libéré ». La liste montre trois options de couleur pour le Reno6, y compris «Summer Blue», «Night Sea» et «Galaxy Dream». Il mentionne également que le téléphone aura une charge de 65 W et un écran à 90 Hz.











Oppo Reno6 sur JD.com

Jusqu’à présent, nous nous attendons à ce que trois modèles Reno6 soient annoncés. Un Reno6, Reno6 Pro et Reno6 Pro +. La liste JD n’a aucune spécification, mais les rapports précédents suggéraient que le Reno6 Pro sera alimenté par le MediaTek Dimensity 1200 tandis que le Reno6 Pro + exécuterait un chipset Snapdragon 870.











Oppo Reno6 Pro + sur JD.com

Le Pro et le Pro + auront tous deux des caméras quadruples, mais le Pro + aura un téléobjectif 13MP dédié, un appareil photo principal 50MP, un ultra-large 16MP et un capteur de profondeur 2MP. Le Reno6 Pro, cependant, aura une caméra principale de 64MP, une ultra-large 8MP et deux capteurs 2MP, chacun pour la profondeur et les photos macro. Les deux devraient avoir un écran Full HD + de 6,55 pouces.

Source 1 • Source 2 • Source 3 (tout en chinois) | Via 1 • Via 2 • Via 3