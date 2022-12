Les smartphones ont échangé leur facteur Wow contre la tranquillité d’esprit en 2022

La “prochaine grande nouveauté” de la technologie personnelle n’est peut-être pas immersive casque de réalité augmentée ou un téléphone qui se plie en deux. Il pourrait simplement s’agir de trouver de nouvelles façons de tirer le meilleur parti des téléphones que nous utilisons déjà.

Ce message a résonné clairement tout au long de 2022, alors que des entreprises comme Pomme, Samsung et Google introduit de nouvelles façons de rendre nos téléphones plus pratiques, fiables et privés. Les offres de cette année n’avaient pas le facteur wow qui a défini la première décennie du smartphone, incluant à la place des mises à niveau qui pourraient prolonger la durée de vie de nos téléphones et les rendre plus utiles. Parmi les changements : plus long Android une prise en charge logicielle pour les appareils Samsung, de nouvelles fonctionnalités de confidentialité gratuites pour les nouveaux propriétaires de téléphones Pixel et de meilleures fonctionnalités de sécurité pour l’iPhone.

Ces changements subtils mais notables en disent long sur l’état de l’industrie des smartphones. Les appareils mobiles ont mûri au point que les améliorations matérielles annuelles ne semblent plus aussi monumentales qu’auparavant. Alors qu’il devient plus difficile d’impressionner les consommateurs avec les nouvelles technologies, les géants de la technologie maintiennent de plus en plus les utilisateurs existants accros en rendant les téléphones plus essentiels dans la vie quotidienne. C’est plus important que jamais en 2022, car l’inflation a a refroidi l’appétit pour les nouveaux smartphonesce qui rend encore plus difficile la conduite des mises à niveau.

Votre téléphone comme filet de sécurité

Il est difficile de définir précisément comment les smartphones ont évolué en 2022, car il n’y a pas de thème dominant commun comme il y en a eu ces dernières années. Ce n’était pas, par exemple, l’année où les smartphones avaient des objectifs d’appareil photo ultra-larges ou des capacités de charge rapide.

“Les smartphones au cours des cinq, six dernières années environ – tout dépendait du nombre de caméras, de la taille des caméras, de la taille de l’écran, des améliorations de la batterie”, a déclaré Aaron West, analyste principal couvrant l’industrie des smartphones chez Omdia. “Et maintenant, c’est un peu plafonné.”

Mais quelques thèmes communs deviennent évidents une fois que vous creusez sous la surface.

Le premier est la tranquillité d’esprit, et cette phrase signifie quelque chose d’un peu différent pour chaque nouveau smartphone majeur que nous avons vu en 2022. Pour le iPhone 14, c’est la capacité de détecter automatiquement les accidents de voiture et connectez-vous à services d’urgence par satellite lorsque les réseaux cellulaires ne sont pas disponibles. Les téléphones Pixel de Google prennent en charge la détection des accidents depuis des années, mais c’est une première pour Apple. C’est aussi l’une des rares caractéristiques qui sépare le iPhone 14 de l’iPhone 13.

Capture d’écran par CNET



Pour Samsung, c’est savoir que votre Galaxie S22 ou Galaxie A53 5G ne se sentira pas obsolète de sitôt, car il recevra jusqu’à quatre générations de mises à jour de la version Android. Cela survit même à Google, qui fournit seulement trois ans de la prise en charge majeure du système d’exploitation Android pour ses téléphones Pixel. Les deux sociétés fournissent cinq ans de mises à jour de sécurité, mais le support étendu de Samsung signifie que vous bénéficierez de nouvelles fonctionnalités à l’échelle du système pour une autre année.

Pour Pixel 7 de Google et 7 Procela signifie avoir la possibilité de naviguer sur le Web de manière plus privée avec un VPN intégré gratuit. Sinon, vous auriez à payer 10 $ par mois dans le cadre du niveau premium du Google One service d’abonnement pour obtenir cette fonctionnalité. C’est un autre exemple de la façon dont Google utilise des avantages logiciels exclusifs pour distinguer ses nouveaux appareils Pixel des autres concurrents Android.

Le problème, cependant, est que des fonctionnalités comme celles-ci ne contraignent pas toujours les gens à acheter un nouveau téléphone.

“La sécurité est une amélioration émotionnelle”, a déclaré Josh Lowitz de Consumer Intelligence Research Partners en référence aux nouvelles fonctionnalités de sécurité de l’iPhone 14. “Mais cela ne change pas votre vie de tous les jours.”

Comment votre téléphone devient plus important

Google



Les géants de la technologie ont également essayé de faire en sorte que les téléphones deviennent une partie plus essentielle de notre vie quotidienne en 2022. Plus particulièrement, Apple, Samsung et Google ont chacun apporté des améliorations à leurs portefeuilles numériques. Les paiements mobiles existent sur les téléphones depuis des années, mais ces entreprises ont intensifié leurs efforts pour magasin gouvernement identifiants et autres essentiels sur les téléphones en 2022.

L’objectif est de faire en sorte que vous puissiez quitter votre maison avec presque rien d’autre que votre téléphone car il remplace progressivement votre portefeuille physique. Les annonces sont intervenues alors que l’adoption du portefeuille mobile augmente. En septembre 2022, 32 % des propriétaires de smartphones dans des régions telles que la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et les États-Unis ont déclaré avoir utilisé un portefeuille mobile au cours du mois dernier, selon Jack Hamlin, directeur mondial de la connaissance des consommateurs chez Kantar, société de données et de conseil. C’est une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente.

Les fabricants de téléphones ont également élargi leurs ambitions pour cimenter le téléphone en tant que centre des autres services et appareils numériques que nous utilisons – un autre moyen de les rendre plus critiques. Ce n’est pas une nouvelle tendance, mais les produits que nous avons vus en 2022 ont souligné l’idée que votre téléphone n’est pas seulement un téléphone, c’est la passerelle vers les autres applications et gadgets de nos vies. Google, par exemple, a lancé sa première montre connectée grand public, appelée Montre Pixel, en octobre. C’est peut-être le plus grand pari du géant de la recherche depuis des années pour attirer les acheteurs dans son paysage Pixel, reproduisant la stratégie d’Apple.

Andrew Lanxon/Crumpe



“L’une des choses qui maintient les gens enfermés dans l’écosystème d’Apple, c’est qu’une fois que vous avez acheté une Apple Watch, il est vraiment difficile de partir”, analyste Techsponential Avi Greengart précédemment a dit à Imad Khan de Crumpe concernant le lancement de la Pixel Watch.

Ce n’est là qu’un des exemples les plus frappants de la façon dont les entreprises technologiques élargissent leurs écosystèmes respectifs. Apple a étendu ses services comme Apple Fitness Plus et Apple TV Plus en 2022 en apportant son application d’abonnement d’entraînement aux iPhones et en annonçant des plans pour matchs aériens de la Major League Soccer sur sa plateforme de streaming TV.

Construire un écosystème est plus important que jamais pour les entreprises technologiques maintenant qu’il est devenu plus difficile de vendre de nouveaux téléphones. Non seulement cela permet aux utilisateurs actuels de rester enfermés dans le téléphone de leur choix, mais cela donne également aux entreprises un autre moyen de monétiser ces passionnés. Les propriétaires d’iPhone peuvent devenir des clients Apple Watch ou AirPods. Ils peuvent même s’abonner à Apple Fitness Plus. Les propriétaires de Galaxy S22 pourraient opter pour La Galaxy Watch 5 de Samsung plutôt qu’un tracker Fitbit ou la Pixel Watch.

Il est plus difficile que jamais de convaincre les gens d’acheter de nouveaux téléphones

Il n’y a aucun moyen de l’édulcorer : les ventes de smartphones semblaient sombres cette année. Au troisième trimestre 2022, l’industrie mondiale des smartphones a subi sa cinquième baisse consécutive, selon la Société internationale de données. Le deuxième trimestre de 2022 n’a pas été meilleur ; Canalys rapports que les expéditions ont chuté de 9 % d’une année sur l’autre. Les rapports des deux sociétés citent comme facteurs contributifs les défis économiques et l’affaiblissement de la demande.

Dans le même temps, les gens conservent leur téléphone plus longtemps. Au cours des 12 mois qui se sont terminés avec le trimestre de septembre 2022, 29 % des acheteurs avaient leur ancien téléphone depuis trois ans ou plus, selon Consumer Intelligence Research Partners. C’est une augmentation par rapport au même trimestre il y a un an, lorsque ce nombre était de 23 %. L’âge moyen des appareils remis dans le cadre d’échanges a également franchi pour la première fois trois ans et demi, selon Assurant, un fournisseur d’assurance qui aide également les entreprises à développer des programmes de reprise.

Dans cet esprit, vous pouvez également commencer à comprendre pourquoi les versions annuelles des téléphones ne sont plus aussi excitantes qu’avant. Les fabricants de téléphones ne s’adressent pas seulement aux acheteurs qui ont mis à jour leur téléphone l’année dernière ou l’année précédente ; ils ciblent les anciens propriétaires de téléphones.

“C’est bien beau de comparer un iPhone 13 à un iPhone 14 et de dire qu’il y a très peu de développement”, a déclaré Hamlin. “Mais avec les consommateurs qui conservent leurs appareils depuis quatre ans maintenant, c’est un consommateur qui passe d’un iPhone 10 à un iPhone 14.”

James Martin/Crumpe



La plus grande leçon de 2022 est peut-être que le téléphone tel que nous le connaissons ne changera probablement pas dans un avenir prévisible. Oui, les téléphones continueront d’avoir des processeurs plus rapides et des caméras plus avancées. Mais l’itération actuelle du téléphone qui existe aujourd’hui est celle que beaucoup de gens utiliseront pendant longtemps, malgré les efforts de l’industrie pour accélérer l’adoption des téléphones pliables.

C’est pourquoi les entreprises technologiques devront peut-être travailler plus dur pour garder les consommateurs intrigués, d’autant plus que les nouvelles fonctionnalités deviennent moins visibles que les sauts matériels flashy trouvés dans les générations de téléphones précédentes.

“Les téléphones ont maintenant la bonne taille”, a déclaré West. “Les caméras sont aussi bonnes que possible. Les batteries sont à peu près aussi bonnes que la taille le permet. Alors, que pouvons-nous faire d’autre avec elles ?”