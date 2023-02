Les smartphones Galaxy S23 Series vendus en Inde seront fabriqués dans l’usine Samsung de Noida

Les produits phares du Samsung Galaxy S23 sont enfin officiels et avec toute l’agitation annoncée, nous pouvons approfondir certains faits plus divers. Samsung a confirmé que tous les smartphones de la série Galaxy S23 vendus en Inde seront fabriqués dans l’usine Samsung de Noida.

Samsung produit déjà localement la majorité des smartphones vendus en Inde et l’usine de Noida est la plus grande usine de fabrication de téléphones mobiles opérationnelle de Samsung au monde. Samsung a fabriqué tous ses téléphones des séries Galaxy A et M localement en Inde afin de contourner les frais d’importation et les droits fiscaux élevés sur ses téléphones.

