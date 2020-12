Des lampadaires aux passages à niveau, en passant par les poubelles et les trottoirs, les villes dans lesquelles nous vivons nécessitent un entretien et des soins constants pour assurer leur bon fonctionnement.

Les routes ne sont pas différentes, avec de grandes fissures et des nids-de-poule qui présentent aux conducteurs, aux piétons, aux cyclistes et aux autorités municipales une gamme de dangers potentiellement dangereux.

Selon l’édition 2020 de l’Enquête annuelle sur l’entretien routier des autorités locales de l’Asphalt Industry Alliance (AIA), la prévention de telles détériorations peut avoir des implications financières importantes.

Au cours de l’exercice 2019/20, la réparation «réactive» du remplissage d’un seul nid-de-poule en Angleterre, à Londres et au Pays de Galles a coûté en moyenne 70,91 £ (94,86 $). Lorsque cette réparation a été planifiée, le rapport de l’AIA évalue le coût moyen à 43,10 £.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est peut-être pas surprenant qu’un éventail d’entreprises et d’organisations travaillent maintenant sur des systèmes et des processus pour identifier les problèmes liés à la route avant qu’ils ne deviennent davantage un problème.

Plus tôt dans l’année, le ministère britannique des Transports a déclaré qu’il travaillerait aux côtés des autorités routières locales, de l’entreprise de cartographie numérique Gaist et de sociétés telles que Uber, Deliveroo et Ocado pour identifier ce qu’il a décrit comme des «nids-de-poule» en Angleterre.

Et lundi, Statkraft Ventures – qui est soutenu par Statkraft Group, une société énergétique publique norvégienne – a annoncé avoir investi dans Vialytics, une société allemande qui utilise des smartphones et des algorithmes montés sur le pare-brise pour surveiller l’état des routes.

En termes simples, le système utilisé par vialytics implique un smartphone spécialement adapté qui est fixé sur le pare-brise d’un véhicule.

L’utilisateur ouvre une application sur le téléphone, qui capture les données basées sur la route, y compris les marques, les fissures et les regards. Ces informations sont transmises au système de l’entreprise, qui utilise un algorithme pour analyser les images à la recherche de dommages.

Tous les problèmes détectés par le système sont ensuite géoréférencés et téléchargés sur le Web-GIS de l’entreprise – un outil visuel qui fournit aux utilisateurs une vue des endroits où une maintenance peut être nécessaire.

Statkraft Ventures a déclaré que le nouvel investissement – son annonce n’a pas révélé le montant – permettrait à vialytics « d’accélérer davantage son expansion en tant que partenaire pour les villes et les municipalités ».

De retour en Angleterre, en octobre, l’Université de Liverpool a annoncé qu’elle avait créé une nouvelle société pour se concentrer sur la commercialisation de la recherche liée aux défauts de la route.

L’objectif général de Robotiz3d Ltd, comme on l’appelle, est d’utiliser la robotique et d’autres technologies pour améliorer la façon dont les problèmes tels que les fissures et les nids-de-poule sur les routes sont détectés puis corrigés.

À l’avenir, l’entreprise – une coentreprise créée par l’université en partenariat avec A2e Ltd – cherchera à développer son système de réparation routière autonome, ou ARRES.

À l’époque, le directeur de la technologie de Robotiz3d, Paolo Paoletti, a déclaré que le système proposé « serait capable de détecter et de caractériser de manière autonome les défauts de la route tels que les fissures et les nids-de-poule, d’évaluer et de prédire la gravité de ces défauts et de réparer les fissures afin qu’elles n’évoluent pas. dans les nids-de-poule. «