De même, la série Black Shark 3 de l’année dernière comprend un modèle régulier et Black Shark 3 Pro, avec le Qualcomm Snapdragon 865. Les deux téléphones sont également livrés avec une configuration de triple caméra arrière et une caméra frontale de 20 mégapixels. Le Black Shark 3 Pro est livré avec un écran gigantesque de 7,1 pouces et jusqu’à 12 Go de RAM. Les téléphones ne sont jamais arrivés sur le marché indien.

