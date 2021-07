Les smartphones BlackBerry pourraient faire un nouveau retour grâce à Onward Mobility

La marque BlackBerry fait partie du portefeuille d’Onward Mobility depuis août 2020 et nous n’avons entendu que des promesses pour les nouveaux smartphones BB depuis. Aujourd’hui, la société lance un programme de pré-engagement, suggérant qu’un nouveau téléphone pourrait enfin être en route.

Le programme est en fait une liste d’abonnement pour les partenaires et les fans, qui pourront recevoir des « mises à jour sur les produits, les fonctionnalités et la disponibilité » avant le grand public. La page de destination du site Web d’Onward Mobility indique également que ces personnes et organisations peuvent fournir une contribution directe et influencer les fonctionnalités et les fonctionnalités.

Le plus gros point à retenir de la page est qu’un combiné est probablement en cours de développement.

Onward Mobility a de l’expérience dans les logiciels de sécurité, mais dans le domaine du matériel mobile, il n’a aucune expertise, et c’est probablement pourquoi il se tourne vers des partenaires comme les télécoms et les influenceurs qui connaissent mieux le public.

