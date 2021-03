Même si l’existence de LG sur le marché des smartphones Android reste pour le moins curieuse, la réalité est qu’il n’y a pas beaucoup de progrès pour l’activité smartphone de LG. Les téléphones ne se démarquent pas non plus de nos jours, et la marque n’offre aucune sorte d’attrait en ce qui concerne le marché concurrentiel des smartphones. Vous entendez rarement quiconque se porter garant d’un smartphone LG sur un téléphone Samsung ou Xiaomi ou OnePlus, par exemple. Et ce n’est pas seulement la perception. Les choses sont si mauvaises pour le positionnement du téléphone de LG que personne ne veut acheter l’activité smartphone de l’entreprise. LG cherche désespérément à vendre son activité de téléphonie mobile, mais un site Web d’information coréen Dong-A Ilbo (via Police Android) dit qu’il n’y a aucun preneur pour le moment.

On pense que LG était en négociations avec le conglomérat vietnamien Vingroup et également avec le constructeur automobile allemand Volkswagen, mais celles-ci n’ont pas vraiment progressé beaucoup plus loin. On pense qu’il n’y a pas de négociations en cours pour le moment. S’il n’y a pas d’acheteurs pour l’activité de smartphone LG, la société pourrait envisager de fermer complètement l’activité de téléphonie Android, une décision attendue dans le courant du mois d’avril. «Même en considérant les marchés coréen et nord-américain, où l’activité des smartphones LG Electronics demeure, la part de marché mondiale est d’environ 1%, ce qui rend difficile de trouver un acheteur pour acheter à un prix élevé», cite Dong-A Ilbo, une source de l’industrie. (traduit). C’est en janvier que le président de LG Electronics, Kwon Bong-seok, aurait déclaré dans une communication interne avec les employés que «nous examinons attentivement la direction des opérations commerciales avec toutes les possibilités ouvertes».

Dans le climat actuel, il est peu probable que le smartphone LG Rollable soit lancé à tout moment dans les mois à venir, ce qui retarde également le lancement éventuel du smartphone Rainbow. La gamme de smartphones de LG en Inde, à l’heure actuelle, comprend le double écran LG Velvet (environ Rs 36,990), l’écran pivotant LG Wing 5G (environ Rs 59,990) et le LG G8X ThinQ qui a commencé avec un prix de Rs 70000 mais vous peut maintenant l’acheter pour environ Rs 20 000 en fonction des offres et des offres. Les signes étaient là depuis longtemps. En 2017 et 2018, les chiffres des entreprises suggèrent que les ventes ont chuté de 40% pendant cette période. C’était au début de l’année dernière, au Consumer Electronics Show (CES 2020) de Las Vegas, où LG a promis d’élargir sa gamme de téléphones et de devenir rentable en 2021.

Les choses ne se sont pas vraiment réunies pour les smartphones de LG. Plus tôt l’année dernière, nous avions examiné le LG G8X ThinQ à double écran avec beaucoup d’espoir, mais cela s’est avéré être une déception beaucoup plus grande que prévu. Et avec un logiciel qui ne correspond pas à ses concurrents, les téléphones LG présentent un inconvénient supplémentaire en magasin lorsqu’ils sont assis à côté de téléphones de rivaux Samsung, Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo et autres, à tous les niveaux de prix.