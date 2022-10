Les Slovènes choisissent un président sans vainqueur clair en vue

LJUBLJANA, Slovénie (AP) – Les électeurs slovènes ont voté dimanche pour élire un nouveau président de la nation de l’Union européenne, avec trois principaux prétendants en tête de la course mais aucun vainqueur clair en vue.

Bien que la présidence soit en grande partie cérémonielle en Slovénie, le vote de dimanche est toujours considéré comme un test pour son gouvernement libéral au milieu d’une crise croissante alimentée par la guerre en Ukraine.

Un politicien de l’opposition populiste a mené des sondages préélectoraux, mais aucun des candidats ne semble prêt à remporter plus de la moitié des suffrages. Cela signifie qu’un second tour aura probablement lieu dans trois semaines avec les deux candidats les mieux placés.

Les sondages placent l’ancien ministre des Affaires étrangères de droite Anze Logar à 30%, suivi de la candidate centriste indépendante Natasa Pirc Musar avec environ 20% et du social-démocrate Milan Brglez soutenu par le gouvernement avec 17%.

Les trois sont devenus les favoris parmi sept candidats. Les analystes s’attendent à ce que Logar se rende au deuxième tour, mais disent que son adversaire pourrait être Pirc Musar ou Brglez, qui votent à proximité l’un de l’autre.

Les 1,7 million d’électeurs éligibles slovènes choisiront finalement un successeur au président sortant Borut Pahor. Il a servi deux mandats complets de cinq ans et a été interdit de se présenter pour un troisième.

Pendant son mandat, Pahor a tenté de combler le fossé gauche-droite de la Slovénie qui reste une source de tension politique dans la nation traditionnellement modérée et stable de 2 millions d’habitants.

Logar, qui a servi sous le Premier ministre de droite Janez Jansa, a cherché à se débarrasser d’une image populiste et à se présenter comme un rassembleur. La victoire de Logar porterait un coup au gouvernement libéral actuel qui a évincé Jansa du pouvoir il y a six mois.

On s’attend à ce que les électeurs modérés se rassemblent dans le second tour derrière celui qui émerge comme adversaire de Logar. Les Slovènes de gauche et de tendance libérale considèrent Jansa comme une figure non démocratique et source de division.

Si Pirc Musar gagne, elle deviendra la première femme présidente de Slovénie depuis que le pays est devenu indépendant de l’ex-Yougoslavie en 1991.

Brglez, qui est membre du Parlement européen, est entré dans la course à la fin de la campagne après qu’un premier favori du gouvernement se soit retiré, invoquant des raisons privées.

Ali Zerdin, Associated Press