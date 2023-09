Les Slovaques votent entre l’ancien Premier ministre pro-russe et les libéraux pro-occidentaux | Actualités électorales

Les Slovaques votent lors d’élections parlementaires très disputées entre l’ancien Premier ministre de gauche Robert Fico, qui s’est engagé à mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine voisine, et les libéraux pro-occidentaux.

Les derniers sondages d’opinion montrent que les deux partis sont dans une impasse, le vainqueur étant censé avoir la première chance de tenter de former un gouvernement pour remplacer l’administration intérimaire qui dirige le pays depuis mai.

Un gouvernement dirigé par Fico signifierait que la Slovaquie, un pays de 5,5 millions d’habitants, rejoindrait la Hongrie parmi les pays de l’Union européenne contestant le soutien consensuel du bloc à l’Ukraine, tout comme l’UE cherche à renforcer sa solidarité en s’opposant à l’invasion russe.

Cela viendrait également s’ajouter à un bloc d’anciens États communistes de l’Est dotés de gouvernements publiquement hostiles au libéralisme.

Un gouvernement progressiste Slovensko (Slovaquie progressiste, PS) maintiendrait le cap en matière de politique étrangère, en maintenant le fort soutien de la Slovaquie à l’Ukraine et en plaçant le pays dans un camp pro-intégration et libéral au sein de l’UE sur des questions telles que le vote à la majorité pour rendre le bloc plus des politiques flexibles et vertes et des droits LGBTQ.

Ni le SMER-SSD (Direction-Social-Démocratie slovaque) de Fico ni le PS, dirigé par le vice-président du Parlement européen Michal Simecka, ne devraient obtenir la majorité, ce qui signifie que le futur gouvernement dépendra probablement des résultats d’une demi-douzaine de petits partis, de des libertaires aux extrémistes d’extrême droite.

Le parti de gauche modérée Hlas (Voix) de Peter Pellegrini, ancien membre du SMER-SSD et Premier ministre de 2018 à 2020, arrive en troisième position et pourrait avoir le dernier mot. Il a gardé ses options ouvertes mais a déclaré cette semaine que son parti était plus proche de Fico.

Montée du sentiment pro-russe

Fico a profité du mécontentement à l’égard d’une coalition de centre-droit dont le gouvernement s’est effondré l’année dernière, déclenchant ces élections six mois plus tôt.

Les opinions pro-russes de Fico suivent l’humeur de la société slovaque, traditionnellement relativement chaleureuse à l’égard de la Russie. Les récits pro-russes et la désinformation sur les réseaux sociaux ont amplifié ce sentiment.

Fico s’est engagé à mettre fin aux fournitures militaires à l’Ukraine et à œuvrer en faveur de pourparlers de paix. Cette rhétorique fait écho à celle du dirigeant hongrois Viktor Orban, mais est rejetée par l’Ukraine et ses alliés, qui estiment que cela ne ferait qu’encourager la Russie.

Il a également critiqué les sanctions contre la Russie et défendu le droit de veto national au sein de l’UE. Mais Fico était également un leader pragmatique dans le passé, ce qui, selon les diplomates et analystes étrangers, pourrait modérer son virage en matière de politique étrangère.

Les observateurs affirment également que la Slovaquie – avec le plus grand déficit budgétaire de la zone euro, de près de 7 pour cent du produit intérieur brut cette année – a besoin de fonds européens pour sa modernisation et sa relance. Tout gouvernement réfléchirait donc à deux fois avant d’entrer en conflit avec Bruxelles sur des questions telles que l’État de droit.

Les bureaux de vote ont ouvert samedi à 7h00 (05h00 GMT) et le vote se termine à 22h00 (20h00 GMT). Les sondages à la sortie des urnes seront publiés après la clôture des bureaux de vote et les résultats seront disponibles dans quelques heures.