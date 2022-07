Les Slammers obtiennent un nouveau bail au stade Joliet – Shaw Local

Les Slammers sont en ligne pour un nouveau bail qui garderait l’équipe de baseball dans le stade appartenant à la ville jusqu’en 2028.

Le bail, qui sera soumis au vote du conseil municipal de Joliet mardi, est plus long que les baux habituels de trois ans que l’équipe a signés avec la ville.

Il augmente le loyer du taux annuel actuel de 75 000 $ à 90 000 $. En 2026, le loyer passerait à 105 000 $.

Le bail modifie également les conditions concernant les droits de dénomination du stade, donnant à la ville l’approbation d’un nom de stade mais donnant aux Slammers le pouvoir de vendre les droits de dénomination. Le nouveau bail vise à garder secrets les termes, y compris l’argent payé par un sponsor des droits de dénomination.

Le membre du conseil Pat Mudron, qui préside le comité du stade du conseil, a déclaré que les Slammers avaient demandé un bail plus long pour le stade afin de montrer que l’équipe aura de la stabilité à Joliet.

“C’est ce qu’ils ont demandé”, a déclaré Mudron. “Ils pensaient qu’ils avaient besoin de quelque chose comme ça pour montrer à la ligue qu’ils seraient là.”

Les Slammers évoluent en Frontier League. Mudron a noté qu’une équipe de la ligue n’a pas de terrain à domicile et ne joue que des matchs sur la route.

Le personnel juridique de la ville a mis un libellé dans le bail sur l’accord de droits de dénomination qui permettrait aux Slammers de garder les termes de l’accord privés et hors de vue du public, a déclaré Mudron.

“Nous n’allons pas savoir ce qu’il y a dans cet accord”, a-t-il déclaré, notant que même le conseil municipal ne le saura pas.

Les Slammers ont soutenu que la divulgation de tous les termes de l’accord, en particulier le prix, rendait plus difficile la négociation d’accords avec de nouveaux sponsors.

La ville et les Slammers ont tenté de garder les termes de l’accord actuel sur les droits de dénomination avec Duly Health and Care hors de la vue du public. L’accord n’a été rendu public que pour régler un procès intenté par The Herald-News exigeant que ses termes soient divulgués.

L’ordre du jour du conseil de mardi comprend un résumé du bail, mais pas le bail lui-même.

Selon un bail joint à l’ordre du jour de la dernière réunion du comité du stade, l’équipe a le droit exclusif de vendre les droits de dénomination du stade, et la ville n’a que le droit d’approuver le nom du stade. Selon ce bail, les droits de dénomination n’incluront “aucune référence au tabac, à l’alcool, à la drogue ou aux affaires destinées aux adultes”.