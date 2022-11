Les skins de Secretlab vous permettent de changer l’apparence de votre chaise de jeu

Les chaises de jeu sont un excellent moyen de mettre en valeur votre talent, avec à peu près toutes les combinaisons de couleurs auxquelles vous pourriez penser disponibles auprès d’un fabricant ou d’un autre. N’oublions pas non plus les chaises en édition limitée de Secretlab, avec la marque de titres populaires comme Batman et Minecraft disponibles dans sa boutique en ligne.

La question est, que se passe-t-il lorsque vous souhaitez redécorer votre espace de jeu ou, plus simplement, que vous en avez assez de regarder le même logo Cyberpunk 2077 des années après la sortie du jeu ? Bien que vous deviez traditionnellement prendre le coup et acheter une toute nouvelle chaise de jeu, ce n’est pas bon pour votre portefeuille ou pour l’environnement.

La réponse de Secretlab à cette question ? Peaux. Tout comme les skins dans le jeu pour des titres multijoueurs comme Fornite, les nouveaux skins de Secretlab vous permettent de changer complètement l’apparence de votre chaise de jeu sans obtenir un nouveau modèle, et la société affirme que le processus ne prend que trois minutes.

Cela peut sembler évident, mais c’est en fait une première sur le marché des chaises de jeu.

Les nouveaux skins sont disponibles en bleu vert, rose bébé, gris, violet lavande et noir, ainsi que de nouvelles versions de skin des chaises Secretlab en édition limitée existantes, notamment League of Legends, The Witcher et Cyberpunk 2077, et il est probable que la liste sera grandir encore avec le temps.

Ce n’est pas simplement pour les visuels non plus; Secretlab affirme qu’il «double la douceur» avec un rembourrage supplémentaire intégré dans la peau, tout en offrant une protection complète contre l’usure quotidienne de votre chaise, ce qui, espérons-le, signifiera qu’elle durera plus longtemps.

Cela signifie également que vous pouvez enlever la peau et la jeter dans la machine à laver si vous renversez quelque chose dessus lors d’une session de jeu en ligne particulièrement tendue.

Surtout, il ne ressemblera pas à une housse lorsqu’il sera placé sur votre chaise de jeu, Secretlab affirmant qu’il offre “une forme indiscernable et un ajustement précis” par rapport à l’original via un système d’ajustement en instance de brevet.

Le hic ? Il n’est disponible que pour la chaise la plus récente de la collection Secretlab, la Secretlab Titan Evo 2022. C’est une très bonne chaise de jeu, gagnant 4,5 étoiles dans notre revue Secretlab Titan Evo 2022 et la première place dans notre tour d’horizon des meilleures chaises de jeu, mais ce n’est pas idéal si vous avez une ancienne chaise de jeu Secretlab.

Ce n’est pas non plus l’accessoire le moins cher pour votre chaise de jeu, avec des prix à partir de 169 $/169 £, mais cela représente environ 1/3 du coût d’une nouvelle chaise Secretlab, il y a donc encore une certaine valeur à avoir par rapport à l’achat d’une nouvelle chaise. entièrement.

Compatibilité et prix premium mis à part, c’est une idée passionnante qui permet aux joueurs de changer l’apparence de leur chaise de jeu à la volée, avec des skins plus dynamiques et accrocheurs. Ce n’est pas vraiment une idée intimidante d’opter pour une chaise de jeu criarde et lumineuse si vous avez la possibilité de l’atténuer à l’avenir non plus.

Les skins Secretlab sont disponibles à l’achat dès maintenant sur le site Web de Secretlab après leur lancement plus tôt dans la journée, et si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez acheter le Secretlab Titan Evo 2022 ici.