Les skims de Kim Kardashian sont désormais évalués à 4 milliards de dollars

Quelques jours seulement après qu’une femme a affirmé que les vêtements de forme Skims lui avaient sauvé la vie, l’entreprise a été évaluée à 4 millions de dollars.

Cela fait quatre ans que Kim Kardashian a cofondé Skims, et maintenant, l’entreprise de vêtements vaut 4 milliards de dollars.

Selon des rapports de Le New York Times, Skims a récemment levé 270 millions de dollars lors d’un nouveau cycle de financement qui valorise l’entreprise à 4 milliards de dollars. Cette valorisation est en hausse par rapport à la valorisation de 3,2 milliards de dollars que les investisseurs ont donnée à la société l’année dernière.

Mme Kardashian et son partenaire commercial, Jens Grede, ont fait de Skims la prochaine grande marque de vêtements, et c’est exactement ce qu’ils avaient l’intention de faire.

« Il a grandi rapidement et nous en sommes si fiers », a déclaré Kardashian dans une interview. « Nous avons eu un très bon flux de lancements de produits. »

L’entreprise a d’abord commencé comme vendeur de shapewear pour aider les clients à se sentir plus à l’aise tout en portant des vêtements moulants, mais elle est devenue bien plus depuis. Au cours des dernières années, Skims s’est étendu à un éventail de catégories de vêtements, y compris les vêtements de détente et les maillots de bain, avec l’intention de se diversifier dans les vêtements pour hommes cet automne.