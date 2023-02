Les skieurs professionnels exigent des changements de compétition, craignant que les sports d’hiver ne deviennent «injustifiables» pour le public | Actualité Climatique

Les athlètes professionnels font pression sur les chefs de ski pour qu’ils améliorent considérablement la durabilité des sports d’hiver, craignant que le ski ne devienne injustifiable pour un public de plus en plus préoccupé par le changement climatique.

La star américaine du slalom Mikaela Shiffrin et le coureur norvégien Aleksander Aamodt Kilde font partie des près de 200 signataires d’une lettre adressée à la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS), affirmant que les politiques environnementales actuelles sont “insuffisantes”.

La lettre arrive après que le temps chaud et les pénuries de neige aient effacé près d’un mois de course depuis le début de la saison, avec un entraînement de pré-saison sur le rétrécissement des glaciers européens qui fondent.

“Il est temps d’aborder un sujet vraiment important”, a déclaré Kilde après avoir remporté une médaille d’argent en descente lors des championnats du monde de ski dimanche.

“Nous voyons aussi l’impact de notre sport”, a-t-il déclaré. “Je veux que les générations futures vivent l’hiver et puissent faire ce que je fais.”

La lettre a été écrite par le descendeur autrichien Julian Schütter, ambassadeur de l’organisation à but non lucratif Protect Our Winters, connue sous le nom de POW.

En savoir plus:

Les images montrent un manque dramatique de neige dans les stations de ski alors que la chaleur en Europe “annihile” les records

La crise climatique pourrait avoir déclenché l’effondrement de l’ancien empire

Cliquez pour vous abonner à ClimateCast partout où vous obtenez vos podcasts

La championne olympique de ski de fond Jessie Diggins et les champions du Freeride World Tour Arianna Tricomi et Xavier de le Rue ont également signé la lettre.

“C’est notre course la plus importante, gagnons-la ensemble”, ont déclaré les athlètes.

Les concurrents ont suggéré un calendrier de course plus “géographiquement raisonnable” pour réduire les émissions de carbone des vols, citant comment le circuit masculin aura voyagé de l’Europe à l’Amérique du Nord et retour deux fois d’ici la fin de cette saison.

“Les courses de Beaver Creek en novembre et celles d’Aspen en février sont à 50 kilomètres (30 miles) l’une de l’autre”, ont déclaré les skieurs, faisant référence aux deux stations du Colorado.

“Planifier ces deux courses l’une après l’autre réduirait environ 1 500 tonnes de (émissions de carbone).”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:26

Les skieurs ont été laissés dériver sur une seule pente dans une station autrichienne après que des températures record ont fait fondre le reste de la neige



“L’opinion publique sur le ski évolue vers l’injustifiable”, ont écrit les athlètes. “Nous avons besoin d’une action organisationnelle progressive. Nous sommes conscients des efforts actuels de développement durable de la FIS et les jugeons insuffisants.”

Les athlètes ont demandé à la fédération de décaler le début de la saison de ski alpin de fin octobre à fin novembre et la fin de saison de mi-mars à fin avril.

“Les saisons ont changé et dans notre intérêt à tous, nous devons nous adapter à ces nouvelles circonstances”, ont-ils déclaré.

Sky News a demandé un commentaire au FIS.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.