Les skieurs, les fêtes et la vie nocturne sont accusés de la flambée du taux de Covid en Serbie alors qu’un expert de la santé appelle à un verrouillage immédiat

Le système de santé serbe est à un point de basculement au milieu d’une augmentation accablante des infections à Covid-19, ont averti mardi les experts médicaux du pays, exhortant le gouvernement à imposer un verrouillage immédiat et l’état d’urgence.

S’exprimant à la télévision RTS, l’épidémiologiste en chef de Serbie Predrag Kon a déclaré que l’organe consultatif de la cellule de crise avait appelé à un verrouillage immédiat pour éviter un effondrement du système de santé. Seuls les pharmacies, les magasins d’alimentation et les stations-service devraient rester ouverts, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait « pas d’alternative » mais pour imposer un état d’urgence.

« La proposition est que les contacts non protégés doivent être interdits, sinon nous nous briserons comme un hochet et ce n’est qu’alors que ce que cela signifie lorsque le système de santé se cassera », Dit Kon.

Les cas quotidiens ont fortement augmenté dans le pays de 8,7 millions d’habitants, et les responsables de la santé attribuent une récente flambée aux Serbes qui se sont mêlés aux fêtes et aux boîtes de nuit, ainsi que dans les stations de ski qui sont restées ouvertes tout l’hiver. Les autorités ont signalé plus de 3000 nouveaux cas par jour au cours de la semaine dernière et plus de 4000 sont actuellement hospitalisés avec le virus.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate du gouvernement à l’appel de verrouillage.

La récente augmentation des cas survient alors que les derniers chiffres du programme de vaccination de masse de la Serbie montrent qu’un million de personnes ont été vaccinées jusqu’à présent, principalement avec des injections chinoises de Sinopharm, ainsi que Pfizer-BioNTech, Sputnik V et récemment Oxford / AstraZeneca.

Mardi, le président Aleksandar Vucic s’est rendu à Sarajevo pour livrer 10 000 doses de vaccins AstraZeneca aux autorités bosniaques, affirmant qu’il s’agissait d’un acte de solidarité alors qu’il appelait à la coopération entre les pays des Balkans pour lutter contre la pandémie.

La Serbie a enregistré plus de 460 000 infections à Covid au cours de l’année écoulée et plus de 4 400 décès.

