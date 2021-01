Les skieurs des régions de niveaux 3 et 4 d’Angleterre ont ignoré les règles de verrouillage de Covid-19 en se rendant à Cairngorm Mountain, bloquant l’accès aux routes – malgré la fermeture de la station de ski en raison d’un verrouillage sur le continent écossais.

La station de ski des Highlands a fermé ses portes à la suite d’une annonce selon laquelle l’Écosse continentale entrait au niveau 4 dès le lendemain de Noël.

Les opérateurs de la station ont déclaré avoir vu des visiteurs arriver de partout au Royaume-Uni, y compris de parties de l’Angleterre aux niveaux 3 et 4, malgré une interdiction gouvernementale de tous les voyages sauf les voyages essentiels.

Les skieurs et les luges se sont garés devant les portes du site et ont parcouru trois kilomètres pour l’atteindre samedi, provoquant des problèmes de circulation et faisant craindre que certains aient enfreint les règles de Covid pour y arriver.

La loi écossaise interdit les voyages «sans excuse raisonnable» vers ou depuis une zone d’autorité locale de niveau 3 ou 4.

Duncan Ferguson, un habitant de Glenmore, a déclaré: « C’était un carnage.

Environ 150 personnes ont garé leur voiture sur une route d’accès à la montagne Cairngorm samedi – bien que la station de ski soit fermée au public depuis la veille de Noël

Avant la fermeture le mois dernier, la directrice générale de Cairngorm Mountain, Susan Smith, a déclaré qu’il y avait eu des preuves de personnes se rendant dans la station des Highlands de partout au Royaume-Uni.

«Je peux comprendre que les gens veulent sortir, mais pourquoi venir ici tout le temps?

«Quelqu’un a frappé à ma porte pour me demander où se trouvait le terrain de luge. Quiconque est local sait où se trouve le Hayfield.

«Nous avons un pied de neige ici, donc je comprends l’attrait, mais les gens sont égoïstes.

Le conseiller local Bill Lobban a déclaré: « La question que vous devez vous poser est d’où viennent tous ces gens? Je ne connais pas les individus, mais je doute fort qu’ils soient tous locaux.

Les villageois de Glenmore ont décrit samedi une scène de « carnage », comme l’un d’eux a déclaré à propos des visiteurs: « Je doute fort qu’ils soient tous locaux »

Le chaos à Cairngorm a précédé le rappel de Holyrood aujourd’hui, alors que le Premier ministre Nicola Sturgeon se prépare à faire une déclaration urgente renforçant les règles de Covid-19

Les conseils de voyage de l’Écosse de niveau 4 expliqués Depuis le lendemain de Noël, toute l’Écosse est au niveau 3 ou 4 du verrouillage. Le gouvernement écossais a été clair sur son interdiction de voyager, déclarant: « Pour supprimer la propagation du COVID-19, il est essentiel que, à quelques exceptions près, il n’y ait pas de voyage vers ou depuis des zones où un plus grand nombre de personnes peuvent être porteuses du virus. ‘ En ce qui concerne les voyages internationaux, ou vers l’Angleterre voisine, il déclare: «Les voyages non essentiels, comme les vacances, ne sont pas une excuse raisonnable pour quitter une zone de niveau 3 ou 4. «Voyager vers ou depuis l’Écosse sans excuse raisonnable n’est pas autorisé. Il ajoute: «La loi écossaise interdit les voyages sans excuse raisonnable vers ou depuis une zone d’autorité locale de niveau 3 ou 4».

« Le conseil de ne pas voyager signifie simplement cela, cela ne signifie pas que vous devriez conduire à l’autre bout du pays juste pour visiter Glenmore ou ailleurs. Il y a beaucoup d’endroits où vous pouvez faire de l’exercice sans monter dans votre voiture.

La police n’a reçu aucune plainte concernant le chaos du stationnement samedi.

Des scènes de carnage à Glenmore sont survenues lorsque le premier ministre Nicola Sturgeon a rappelé Holyrood pour discuter des mesures supplémentaires de Covid-19 pour freiner la propagation du virus.

Le chef du SNP rencontrera ce matin des ministres de haut rang pour convenir de nouvelles limites avant de faire une déclaration urgente à un Parlement écossais rappelé cet après-midi.

Hier, l’Écosse a annoncé 2 464 nouveaux cas de la maladie, les derniers chiffres d’hospitalisation et de décès n’étant dus que mardi.

Susan Smith, directrice générale par intérim de Cairngorm Mountain (Scotland) Ltd, avait précédemment adressé un avertissement aux briseurs de règles de Covid.

Dans sa déclaration finale avant la clôture, elle a déclaré: « Nous fermons pour aucune autre raison que la sécurité de notre personnel, de nos clients et de la communauté locale.

« Il est devenu évident au cours des dernières semaines que, quelles que soient les restrictions de voyage, les gens insistent pour enfreindre la loi et entrer dans les Highlands depuis les régions de niveaux 3 et 4 et d’autres parties du Royaume-Uni. »

Des centaines de personnes sont arrivées dans des sites de beauté au Pays de Galles la semaine dernière – les gardes de parc subissant des abus de la part de visiteurs venant de zones de niveau 4.

Cairngorm Mountain a déclaré que des visiteurs des régions d’Angleterre de niveau 3 et 4 se rendaient à la station de ski des Highlands écossais, avant sa fermeture le mois dernier.

Le Pays de Galles est peut-être sous le niveau d’alerte 4, mais des dizaines de voitures bordaient Snowdonia le jour de l’An, certaines venant d’aussi loin que le Kent.

Les foules à Snowdon ont suivi des scènes similaires aux Brecon Beacons, où des randonneurs de différents foyers en Angleterre ont parcouru plus de 120 km en minibus ensemble pour gravir une montagne galloise.

La station de Cairngorm Mountain reste fermée, après que l’Écosse a annoncé dimanche 2464 nouveaux cas de Covid-19

La police du nord du Pays de Galles a déclaré que ses agents avaient détourné des gens, dont certains venaient d’aussi loin que Milton Keynes à Londres, de Snowdonia.

Le jour du Nouvel An, des images de voitures garées bordant les rues du pittoresque site de beauté gallois.

La page Twitter du parc national de Snowdonia a ajouté: « N’oubliez pas: l’exercice doit commencer et se terminer depuis la maison. Protégez le Pays de Galles.

La semaine dernière, des randonneurs de différents foyers en Angleterre ont parcouru plus de 120 km en minibus ensemble pour gravir une montagne galloise.

La police a déclaré que les marcheurs venaient de ménages mixtes et avaient voyagé de Cheltenham au sud du Pays de Galles pour une randonnée.