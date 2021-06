Les skateurs expliquent pourquoi la culture est plus diversifiée que les autres sports

Au Skate Park de Pennsauken (New Jersey), vous trouverez un paradis pour les skateurs : rails, quarter pipes, ledges et plus qu’assez de rampes pour prendre l’air. Pour égaler les opportunités illimitées pour les skateurs de perfectionner leurs tricks, vous trouverez des backgrounds illimités, des débutants, des habitués, des filles, des garçons, des adultes, des enfants, des loups solitaires, des crews, traversant toutes les lignes raciales juste heureux d’être là.

« C’est diversifié parce que la communauté du skateboard est fondamentalement une famille », a expliqué Wander Peralta. « Peu importe votre couleur, quelle race vous êtes. Vous pouvez être votre propre personne lorsque vous patinez. »

Peralta, qui a vécu dans le canton de Pennsauken pendant la majeure partie de sa vie, dit qu’il a découvert le skateboard parce que son frère aîné était un skateur.

Après avoir regardé des vidéos de skateurs, Peralta a récupéré la planche de son frère l’été dernier pour apprendre à faire du ollie, une astuce qui consiste à casser la queue de la planche d’une surface, soulevant la planche entière dans les airs.

La première fois qu’il en a décroché un, il a réalisé la fierté derrière le skateboard.

« C’est ce que j’aime à ce sujet. Vous êtes tellement excité d’apprendre de nouveaux tricks et puis vous en décrochez un. Comme si j’avais réussi mon premier ollie et ce fut l’un des jours les plus heureux de ma vie. J’étais si heureux », a déclaré Peralta.

Allez skater la journée

Le Go Skate Day, célébré aux États-Unis et dans le monde depuis plus de 15 ans, est aussi un jour de bonheur pour les skateurs comme Peralta. Chaque année, le 21 juin, les patineurs participent à des séances impromptues et à des événements organisés pour célébrer le sport. Et dans la culture du skateboard, les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus.

« Vous pouvez trouver votre propre maison, les skateurs veillent toujours les uns sur les autres », a déclaré le musicien et skateur professionnel Chuck Treece. « Nous voulons que cette énergie se nourrisse de l’arrivée d’un nouveau patineur sur la scène. »

Treece, qui est devenu le premier skateur noir à faire la couverture de la publication de skateboard Thrasher Magazine en 1984, a grandi en faisant des allers-retours entre la maison de sa mère à Philadelphie et celle de son père à Wilmington, Delaware.

À l’âge de 11 ans, Treece a pris une planche à roulettes et a commencé une longue relation avec le sport. Il se souvient d’avoir patiné avec Ezekiel Zagar, le fils du célèbre mosaïste de Philadelphie Isaiah Zagar, et de s’être retrouvés alors qu’ils passaient à l’âge adulte.

« J’ai patiné avec le fils d’Isaiah et nous avons fini par faire de la musique ensemble, mais nous avons également fini par avoir notre propre identité et cela en soi était très important lorsque vous vous apprêtez à rencontrer des amis, à sortir du lycée et à entrer dans votre vie d’adulte », se souvient Treece. .

Avant que le skatepark de Cherry Hill (New Jersey) ne devienne légendaire pour son attraction de patineurs professionnels de Californie tels que Jami Godfrey et Victor Perez dans les années 1980, Treece a déclaré que c’était un endroit où lui et d’autres patineurs de Wilmington, Delaware, se rencontraient parce que de sa proximité avec Philadelphie. Treece dit que même à l’époque, peu importait votre race, c’était ce que vous apportiez à la table.

« Nous avions un super skatepark dans le New Jersey et nous avions encore certains de nos parcs locaux », a déclaré Treece. « Nous avons eu trois bonnes années d’utilisation de nos scènes locales, comme si un enfant allait sur un terrain de basket et s’intégrait et disait que les enfants blancs ont jouer avec des enfants noirs parce que si vous voulez jouer au jeu, vous devez jouer avec tout le monde. Et tout le monde a quelque chose à apporter à cette table d’athlétisme.

Treece dit également que l’attitude d’accueil de tous associée au skateboard à travers le pays joue un rôle dans la promotion de la diversité.

« Cela éclipse tous les courants sous-jacents qui expliquent pourquoi les gens ne peuvent pas s’entendre, car si vous êtes accepté uniquement pour votre patinage, votre couleur disparaît vraiment », a déclaré Treece. « Tout l’aspect 4/20 du patinage, il y a ce patinage holistique sain, il y a le patinage longboard, il y a le patinage libre, il y a tellement de choses, le patinage de descente. Si vous regardez tous les aspects du patinage, vous rencontrez beaucoup de différents gens. »

Et comme d’autres sports et passe-temps sont confrontés à des problèmes de diversité, Treece pense que le skateboard peut être isolé contre les tensions parce que le sport a toujours été un leader en matière d’inclusion, il s’agit simplement de le rappeler aux gens.

« Nous allons devoir nous réapprendre que le skateboard est un endroit où vous pouvez être compris comme vous et c’est ce qui est cool, c’est que le skate n’a pas attendu que le monde change, nous avons en quelque sorte changé ça nous-mêmes », a déclaré Treece.

Cette inclusivité traverse plusieurs frontières. Les femmes noires et la communauté LGBTQ+ ont pris leur place dans la culture du skateboard.

J. Nyla McNeill, ambassadrice 2019 de Black Girls Skate, une organisation à but non lucratif dédiée à la création d’équité, de visibilité et de sécurité pour les patineurs qui s’identifient comme femmes, non binaires ou transgenres et communautés de couleur, affirme que la nature invitante de la culture du skate lui offre un sens plus profond. .

« En tant qu’adulte non binaire, c’est tellement gratifiant de voir des enfants qui ne sont pas conformes au genre venir et dire » Oh, tu es comme moi « , c’est vraiment beau », a déclaré McNeill, « Tout se passe très naturellement. »

McNeill dit que la compétition est souvent la dernière chose dans l’esprit des patineurs, ce qui permet aux nouveaux arrivants de se présenter et de patiner comme eux-mêmes.

« Une fois que vous aurez trouvé le courage d’aller au parc, il est probable que vous verrez quelqu’un avec qui vous résonner », a déclaré McNeill. « La plupart du temps, il n’y a pas de compétition, les gens ne font pas partie d’équipes ou quoi que ce soit, c’est comme si vous ameniez tout votre être à cet endroit. »

Brianna Edwards, une patineuse née à Camden (New Jersey) qui a commencé à l’adolescence et l’a reprise à 27 ans, a déclaré que les organisations qui valorisent et promeuvent la diversité et l’inclusion dans le skateboard aident à développer le sport.

« La représentation est importante et des organisations telles que Black Girls Skate aident à exposer plus de jeunes au skateboard au niveau international », a déclaré Edwards.

À Camden, Brant Beaupre, fondateur du Rising Leaders Skate Club, s’efforce d’élargir l’attrait du patinage auprès d’un plus grand nombre d’enfants depuis 2018. Le club propose des cours de patinage réguliers et redonne à la communauté.

« J’essayais de trouver un moyen de faire plus avec les enfants, je ne viens pas de Camden, je suis un homme blanc de la banlieue, donc je ne pensais pas que je pourrais encadrer vraiment ne pas avoir les mêmes expériences qu’eux mais je voulais faire quelque chose », a déclaré Beaupré.

Sous la direction de N’namdee Nelson, le directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif Rising Leaders qui transforme les jeunes à risque en jeunes adultes productifs, Beaupré propose des cours de skate hebdomadaires le samedi à Camden’s Stockton Park de 10 h à 11 h et une chance pour les enfants d’être eux-mêmes.

« Nous avons des enfants noirs, nous avons des enfants blancs, nous avons des enfants espagnols », a déclaré Nelson. « Les enfants ont juste l’opportunité d’être eux-mêmes tout en s’amusant. Le skate n’était pas quelque chose que j’aimais personnellement, mais j’ai beaucoup appris. C’est plus important que de simplement monter sur une planche à roulettes. »

À l’approche du jour de célébration du skateboard dans le monde entier, Beaupré encourage les gens à adopter l’intention de Go Skate Day – faire du skate indépendamment de la taille, de l’âge, de la race, du sexe, de la culture, de l’orientation ou des étiquettes.

« Le skate est génial parce que les gens peuvent en faire ce qu’ils veulent. Ils n’ont pas besoin de mesurer 6’4, ils n’ont pas besoin de peser 180 livres. N’importe quelle taille, n’importe quel âge, ils peuvent le faire aussi », a déclaré Beaupré.