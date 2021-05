Les skateurs cherchent à changer d’avis au Japon

Les skateurs sont souvent désapprouvés en tant que rebelles et «délinquants» au Japon, mais les Jeux olympiques de Tokyo pourraient en faire des héros. Lorsque le skateboard fait ses débuts aux Jeux, les patineurs japonais gagneront un nouveau respect en tant qu’athlètes, plutôt que d’être considérés comme un public. menace, ont-ils dit.

« Vous voyez des histoires sur les gens qui se mettent en colère contre le patinage dans les rues », a déclaré à l’AFP Akira Tanaka, 20 ans, lors d’une épreuve test sur le site de compétition olympique.

«Je pense que si les patineurs qui se présentent aux Jeux olympiques peuvent changer cette image, cela signifiera quelque chose.

Les skateparks et les rampes sont rares au Japon, ce qui place parfois les patineurs en désaccord avec les piétons dans les rues bondées de la ville.

Mais la perception que les skateurs se comportent mal ne sonne pas juste, a déclaré Sota Tsuji, 16 ans, après avoir patiné sur le parcours olympique.

« Le skateboard est fortement associé aux délinquants, mais ce n’est pas vraiment comme ça et j’espère que les Jeux Olympiques pourront le montrer », a déclaré Tsuji.

« C’est un sport cool et agressif, et ça me rendrait heureux si les gens pouvaient voir ça. »

Des stars comme l’Américaine Nyjah Huston et Sky Brown, 12 ans, née au Japon mais représentant la Grande-Bretagne, pourraient devenir des noms connus aux Jeux.

Le skateboard est l’un des quatre nouveaux sports aux Jeux de Tokyo, avec le surf, l’escalade sportive et le karaté, alors que les chefs olympiques tentent de toucher un public plus jeune.

La star en devenir Brown participera à la compétition du parc féminin après s’être remise d’un terrible accident qui lui a laissé un crâne cassé.

«Je la vois beaucoup sur Instagram et sur d’autres réseaux sociaux, et je pense qu’elle est une excellente patineuse», a déclaré Azumi Fujieda, 14 ans.

«Si beaucoup de gens commencent à la regarder, je pense que cela me motivera et me fera penser que je peux le faire aussi.»

Le test de cette semaine s’est déroulé à huis clos, pour des raisons de coronavirus, dans des parcs et des parcours de rue entièrement exposés à la chaleur estivale flagrante de Tokyo.

« Il faisait chaud », a déclaré Tanaka vendredi, lorsque les températures ont atteint 28 degrés Celsius (82 Fahrenheit) – bien en dessous des sommets attendus aux Jeux olympiques d’été.

«Il y avait beaucoup de chaleur réfléchie par la surface.»

Mais Tsuji, qui vise à concourir aux Jeux de Paris 2024, a fait l’éloge du site nouvellement construit.

«Cela se prête vraiment à faire des figures, et je pense qu’ils pourront organiser une belle compétition. Je veux patiner dessus à nouveau », a-t-il déclaré.

L’événement test de vendredi était fermé au public et les organisateurs devraient décider le mois prochain du nombre de fans nationaux – le cas échéant – pouvant assister aux Jeux. Les spectateurs d’outre-mer ont déjà été interdits.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici