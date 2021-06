Les SJW saluent le nouveau « Filipina Captain America » de Marvel, mais son nom a fait sourciller… car il peut signifier « HEROIC GENITALS » — RT USA News

Marvel Comics a introduit un nouveau personnage inspiré de Captain America, mais le porteur de bouclier philippin-américain a laissé certains perplexes – dans l’une des langues maternelles de l’archipel, son nom signifie « génitaux ».

Ari Agbayani, qui a été fièrement présenté aux fans de bandes dessinées la semaine dernière, doit apparaître dans le numéro de septembre de » United States of Captain America « . Plutôt que de s’approprier la célèbre identité de super-héros, elle est l’un des nombreux héros locaux inspirés par l’exemple du Cap original pour revêtir les étoiles et les rayures et se battre pour la justice. Agbayani est un étudiant philippino-américain et fait partie de « une distribution diversifiée de nouveaux héros» présenté dans le « série révolutionnaire » dit Marvel Comics.

Son nom, cependant, a laissé certaines personnes familières avec sa région d’origine se gratter la tête. L’une des significations du mot « ari » en tagalog est « organes génitaux ». Le nom de famille Agbayani en langue ilocano signifie « être héroïque ». Le tagalog et l’ilocano sont parmi les langues maternelles les plus parlées aux Philippines, la première servant de base à la « langue nationale » standardisée du pays, le philippin.

Inévitablement, certaines personnes ont supposé que le nom du nouveau héros était une blague ironique que les patrons de Marvel Comics n’ont pas réussi à voir. Et une avalanche de gags grossiers a suivi – pas nécessairement adressé aux créateurs d’Agbayani.

Le contrecoup était suffisamment important pour que la co-créatrice Alyssa Wong y réponde. Wong, qui est d’ascendance mixte chinoise et philippine, a déclaré qu’Ari était en fait l’abréviation d’Arielle et que c’était un surnom parfaitement approprié pour une Philippine. « En tant qu’enfant de Fil Am qui n’a pas vu beaucoup de personnages comme moi, je suis content que ça change » elle a ajouté.

Bonjour! Je me suis réveillé avec une grande réponse à notre nouveau héros de Fil Am, et j’aimerais vous remercier d’avoir partagé vos voix avec nous. J’aimerais également clarifier quelque chose à propos de son nom complet, qui est Arielle Agbayani. Elle porte le nom de quelques amis de Fil Am, avec l’aide de ma famille Fil Am. – Alyssa Wong (@crashwong) 5 juin 2021

Bien sûr, il n’est pas rare que des surnoms se doublent de termes d’argot non imprimables, même en anglais. Dick Grayson de DC, le héros le plus connu comme l’acolyte de Batman qui s’est ensuite lancé dans la lutte contre le crime en solo sous le nom de Nightwing, est peut-être l’exemple le plus célèbre.

Le nom de la ‘Filipina Cap’ n’aurait probablement pas déclenché une réaction aussi forte si la représentation et la diversité n’avaient pas été au premier plan de la série pour laquelle elle a été créée. Le fait que Marvel se plie à l’agenda réveillé avec des personnages comme Snowflake et Safespace, par exemple, ne se traduit pas exactement par de gros chiffres de vente et peut conduire la série directement dans un trou de mémoire.





Les lecteurs doivent encore juger des mérites artistiques du « l’équipe ultime de Captain America », comme Marvel Comics l’a décrit, mais on peut voir pourquoi certains sont profondément sceptiques.

