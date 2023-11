Les Sixers s’échappent avec une victoire contre les Pistons

DETROIT — Humility est allé à la recherche des 76ers et les a presque trouvés.

Après avoir renversé les Boston Celtics, favoris du titre NBA, ils n’envisageaient pas de déception contre les modestes Detroit Pistons. Ils en ont évité un de justesse et l’ont emporté 114-106.

« Est-ce que nous venions de remporter une victoire émouvante et n’étions pas préparés et prêts à partir ? Probablement », a déclaré l’entraîneur des Sixers Nick Nurse, dont l’équipe a connu des difficultés en première mi-temps. « Nous avions l’air un peu lents d’un demi-pas, et eux avaient l’air de deux pas plus vite, n’est-ce pas ?

« Donnez-leur du crédit. Je pensais [Pistons coach] Monty [Williams] ils étaient vraiment prêts. Ils avaient un très bon plan de match.

Le match de vendredi au Little Caesars Arena a marqué la première apparition des deux équipes dans le tournoi NBA In-Season.

Avec cette victoire, les Sixers se sont améliorés à 7-1 et 1-0 dans la poule Est du groupe A du tournoi. Les Sixers et les Pistons (2-8, 0-1) sont dans la même poule que les Atlanta Hawks, les Indiana Pacers et les Cleveland Cavaliers.

Le match s’est terminé alors que les Pistons se sont opposés à la tentative de Joel Embiid de marquer à trois points dans la dernière seconde, alors que son équipe avait huit points d’avance. Le coup de feu a été tiré mais a été stoppé car le buzzer avait déjà retenti.

Mais Embiid était bien conscient de ce qu’il faisait. Le frotter n’en faisait pas partie.

“La seule chose que j’ai remarquée, ce sont les gens qui essayaient de me combattre parce qu’ils ne connaissaient pas les règles”, a déclaré Embiid à propos des règles de l’IST. « Lorsqu’il s’agit d’un tournoi, les points comptent. J’aurais aimé que ce tir compte – et en fait, je ne savais pas qu’ils essayaient de me combattre. J’aurais donc aimé voir ça, mais tout compte.

« C’est amusant de se battre pour quelque chose d’autre dans l’équipe. Où que cela nous mène, nous l’emmènerons.

Embiid a entendu dire que les joueurs et les entraîneurs des Pistons essayaient de le suivre jusqu’au vestiaire des Sixers. Plusieurs joueurs et entraîneurs de Détroit ont été vus en train de crier après Embiid après le match. Il a également été hué par les supporters présents.

“Je suppose qu’il y a une règle non écrite”, a déclaré Embiid. « Je suppose qu’au basket-ball, on n’est pas censé tirer le ballon quand on est debout, mais là encore, je suis comme l’autre équipe, ils étaient menés 17. Ils n’ont pas abandonné. Ils marquaient le ballon.

Il a terminé avec un record de match de 33 points et 16 rebonds pour son sixième double-double consécutif de la saison. Tyrese Maxey a ajouté 29 points, 10 passes décisives et six rebonds, tandis que Tobias Harris avait 24 points. C’était la troisième fois cette saison que Maxey enregistrait des passes décisives à deux chiffres.

Le meneur de réserve Patrick Beverley s’est rendu aux vestiaires à la fin du premier quart-temps avec une douleur au cou du côté droit et n’est pas revenu. Pendant ce temps, le centre des Pistons Jalen Duren, un ancien catholique romain, a subi une blessure à la cheville droite qui a mis fin prématurément à sa soirée.

Killian Hayes a eu une sérénade avec des chants MVP tout en marquant 23 points, un sommet pour l’équipe. Cade Cunningham a ajouté 21 points et sept passes décisives.

Mais ce jeu, c’était comme si les vieux chefs jouaient aux jeunes boules au centre de loisirs. Embiid semblait confus et frustré par les non-appels tandis que les jeunes bouls, principalement Duren et Marvin Bagley III, continuaient à être physiques avec lui en défense. Ils ne semblaient pas non plus se soucier du fait qu’Embiid était le MVP en titre ou que les Sixers étaient largement favoris pour gagner.

Offensivement, les jeunes Bouls ont continué à tourner en rond autour de lui et des Sixers. Mais les Sixers se sont appuyés sur leur expérience et ont fini par comprendre.

Après avoir mené jusqu’à 16 points de retard en première mi-temps, les Sixers sont sortis avec plus de concentration offensive et d’intensité défensive en seconde.

Ils ont dominé les Pistons, 24-15, au cours des huit premières minutes du troisième quart-temps. Cela leur a permis de prendre l’avantage à 3 minutes et 22 secondes de la fin de la période, 72-71, sur deux tirs fautifs d’Embiid.

Les Sixers ont continué à prolonger leur avance à 17 points au quatrième quart.

Avec cette victoire, les Sixers restent à la première place de la Conférence Est. Ils ont également prolongé leur meilleure séquence de victoires en NBA à sept matchs. Pendant ce temps, les Pistons, derniers de la conférence, se dirigent dans la direction opposée, prolongeant à sept matchs leur pire séquence de défaites en championnat.

Désormais, les Sixers rentrent chez eux pour une série de deux matchs contre les Pacers (6-3) dimanche et mardi. Le concours de mardi servira de match de tournoi en saison.

Le procès-verbal de Morris

Marcus Morris a fait sa deuxième apparition en tant que Sixer depuis son acquisition avec Nic Batum, Robert Covington et KJ Martin des Los Angeles Clippers la semaine dernière.

L’attaquant puissant est entré en jeu pour la première fois avec 2:38 à jouer au premier quart-temps.

L’attaquant puissant a terminé sans point sur un tir à 0 contre 1, avec un rebond et deux fautes en 6 :02.

«Je pense toujours qu’il a sa place dans la rotation», a déclaré Nurse avant le match. « De tous les gens, c’est lui qui a le moins joué, n’est-ce pas ? Donc c’est juste un peu plus délicat avec lui, alors j’attends juste mon moment ici pour lui donner une chance de voir à quoi il ressemble là-bas.

Covington et Batum sont des habitués de la rotation. Vendredi, Batum a récolté trois points, trois rebonds et trois passes décisives tandis que Covington a ajouté trois points et quatre interceptions en 14 :25 de temps de jeu.

“Ils s’intègrent très bien là-dedans”, a déclaré Nurse. « De toute évidence, ils jouaient à un bon rythme. Encore une fois, Marcus n’avait pas joué du tout [with the Clippers before the trade]. C’est juste une chose un peu plus délicate à manœuvrer.

Les Sixers sont, pour la plupart, restés avec une rotation régulière. Nurse est satisfaite de la façon dont Covington et Batum ont pu intégrer la rotation.

«Je réfléchis un peu plus vite que prévu», a déclaré Nurse. “Mais nous voulons certainement aussi jeter un coup d’œil à Marcus et voir où il s’intègre.”