Les Sixers repoussent les Hawks pour forcer le septième match des éliminatoires de la NBA

Les 76ers de Philadelphie, têtes de série, avaient besoin d’un gardien vétéran non repêché et du 21e choix du repêchage de la NBA 2020 pour aider à prolonger leur saison.

Seth Curry, le frère cadet de Steph Curry, a marqué 24 points et Tyrese Maxey a récolté 16 points et sept rebonds sur le banc alors que les Sixers ont battu les Hawks d’Atlanta 104-99 lors du match 6 de cette série de demi-finales de la Conférence de l’Est.

Le retrait du centre des étoiles Joel Embiid a donné aux Sixers un avantage de 96-93, et il a suivi avec deux lancers effectués, poussant l’avance de Philadelphie à 97-93 avec 1:15 à jouer au quatrième quart. Maxey a réussi 3 des 4 lancers francs dans les 27,2 dernières secondes.

Le match 7 aura lieu dimanche à Philadelphie (20 h HE, TNT). Le vainqueur affrontera le vainqueur de Milwaukee-Brooklyn lors de la finale de conférence, qui débutera mercredi.

Les Hawks tentent d’atteindre la finale de la conférence pour la deuxième fois depuis que la franchise a déménagé à Atlanta en 1968. Les Sixers n’ont pas atteint la finale de la conférence depuis qu’Allen Iverson les a menés à la finale de la NBA en 2001.

Jouant avec une petite déchirure latérale du ménisque au genou droit, Embiid a eu du mal mais s’en est sorti en cas de besoin en fin de match. Il était 9 pour 24 sur le terrain et n’a tenté que quatre lancers francs, six en dessous de sa moyenne en séries éliminatoires. Il a terminé avec 22 points et 13 rebonds.

Tobias Harris a ajouté 24 points et effectué quatre lancers francs dans les 13,3 secondes finales pour assurer la victoire. Les Sixers ont réussi 41% de leurs 3 et Curry a fait 6 sur 9. Philadelphie n’a tenté que trois lancers francs en première mi-temps, mais a atteint la ligne 20 fois au quatrième quart.

Les Hawks sont allés à Hack-A-Simmons au milieu du quatrième quart, et Ben Simmons a fait 2 sur 4 et a prolongé l’avance de Philadelphie à 88-81. L’entraîneur des Sixers, Doc Rivers, a été contraint de remplacer Simmons par Maxey, dont la production était nécessaire avec Simmons en difficulté pendant la majeure partie du match.

Les Sixers ont connu une première mi-temps bâclée et sans inspiration avec leur saison en jeu, mais n’étaient menés que 51-47. Ils ont commencé le troisième quart avec une séquence de 14-0 pour une avance de 61-51. Curry avait 11 de ces points, neuf sur 3 points.

Trae Young a mené les Hawks avec 34 points et 12 passes décisives, et Kevin Huerter a récolté 17 points, mais seulement deux en deuxième mi-temps. Clint Capela a ajouté 14 points et 11 rebonds.

L’offensive d’Atlanta a connu des difficultés en seconde période avec 48 points sur 38% de tirs. Les Hawks n’ont également effectué que 13 des 24 lancers francs.

