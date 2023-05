Les Sixers et Philadelphie chevauchent les montagnes russes James Harden contre les Celtics

PHILADELPHIE – James Harden était en route vers le Wells Fargo Center dimanche après-midi lorsque Doc Rivers lui a envoyé un texto avec une chanson intitulée « Do You Know My Name? »

C’est une chanson gospel, peut-être une qui n’est pas la liste de lecture normale de Harden, mais il a décidé de la mettre. Rivers n’avait jamais envoyé de chanson à Harden auparavant et le garde vétéran voulait savoir ce qu’il en était.

« Alors, j’ai juste dit à mes potes: » Jouons la chanson « », a déclaré Harden. « C’est une chanson de sept minutes, mais j’ai laissé jouer toute la chanson. Et je me dis, ‘D’accord, il doit y avoir une sorte de bon juju dans cette chanson, ou peu importe ce qu’il ressent, je veux me sentir comme ça. Je suppose que cela a fonctionné.

Oh, ça a bien fonctionné. Assis à côté de Harden lorsqu’il a raconté l’histoire, PJ Tucker a dit à son coéquipier de longue date: « Tu ferais mieux de rejouer. »

Doc Rivers a envoyé à James Harden une chanson gospel en se rendant au match. « J’ai dit à mes potes, ‘jouons la chanson.’ J’ai laissé jouer toute la chanson. Et je me dis, ‘D’accord, il doit y avoir une sorte de bon juju dans cette chanson.’ Je suppose que cela a fonctionné. PJ Tucker : « Tu ferais mieux de rejouer. » pic.twitter.com/MfIN6d0fzE – Rich Hofmann (@rich_hofmann) 8 mai 2023

Le message de Rivers à Harden après deux casses consécutives, un peu à court de subtilité, était de redevenir James Harden. C’est exactement ce qu’il a fait en livrant son deuxième chef-d’œuvre de la série dans un jeu à faire ou à mourir. Les Sixers retournent à Boston à égalité à deux matchs chacun, après une victoire palpitante en prolongation 116-115 dans le sud de Philadelphie dimanche. D’abord et avant tout, c’est à cause du génie de Harden.

La ligne de statistiques de Harden dimanche est remarquable: 42 points sur 16 des 23 du terrain, neuf passes décisives pour un seul chiffre d’affaires, huit rebonds et quatre interceptions. Après avoir réalisé sa meilleure performance en séries éliminatoires d’une carrière NBA de 14 ans dans le premier match, Harden n’a attendu que six jours pour la surpasser. Le fait qu’il ait pris en sandwich ces deux performances dominantes autour de deux efforts complets de non-présentation – Harden a tiré un insondable 5 sur 28 depuis le terrain lors des jeux 2 et 3 – souligne qu’il n’y a peut-être aucun joueur actuel de la NBA avec plus de variabilité sur un jeu à -base de jeu. Les Sixers et Philadelphie chevauchent les montagnes russes de Harden.

« Je veux dire, je suis toujours motivé et excité », a déclaré Harden. « C’est juste que les choses n’ont pas fonctionné comme je le voudrais, mais cela en fait partie. Mais je suis un compétiteur. Je veux toujours gagner, je veux toujours être agressif.

Pendant la majeure partie du match 4, les Sixers étaient l’équipe supérieure. Ils sont sortis avec plus d’énergie, avec un état d’esprit agressif sur la défensive. Personne n’a incarné cela plus de 6 pieds 2 pouces Tyrese Maxey, qui a réussi deux interceptions, un bloc et six rebonds, un sommet en carrière, au premier quart.

L’attaque des Sixers a été exécutée à la perfection pendant les trois quarts. Leur espacement, après une séance de cinéma le samedi qui, selon Rivers et Maxey, impliquait un «dialogue extrêmement franc», s’est beaucoup amélioré. Dans les minutes non Embiid, Harden a parfaitement dirigé le spectacle. Pour la première fois de toutes les séries, les Sixers étaient devant. Ils ont largement dicté le jeu.

Mais les Celtics ont traîné à cause des petites choses. Ils ont encore une fois appuyé sur leur avantage de vitesse et ont obtenu 20,2% de leur attaque en transition selon Cleaning The Glass, et ce rythme a conduit à des seaux faciles. D’autres fois, les Sixers ont commis des erreurs auto-infligées: qu’il s’agisse de Maxey prenant un tir deux contre un avec 38 secondes au compteur, laissant Jaylen Brown marquer deux points après avoir rebondi son propre lancer franc manqué ou une couverture générale soufflée ou mission manquée, il y a beaucoup de choses à nettoyer pour les Sixers. Après un match dominé par Boston et où les Sixers se sont accrochés, c’est l’inverse qui s’est produit dimanche.

Au quatrième quart-temps, les Sixers ont cessé de mener leur attaque. Ils n’ont marqué que 15 points dans les 12 dernières minutes. Ils se sont fatigués puis serrés. Le banc de Boston a explosé à plusieurs reprises, alors que les Celtics gagnaient en confiance et prenaient une avance de cinq points avec 2:04 à jouer.

Aucun match individuel ne résumait mieux ce dernier quart-temps que celui entre Horford et Joel Embiid. La première avance de Boston est venue sur un dunk au volant de Horford, qui a fait une danse après l’avoir jeté, tourmentant la foule de Philadelphie. Il a bloqué le tir d’Embiid à trois reprises au cours des huit dernières minutes, ramenant des souvenirs douloureux de 2018 dans le processus. Embiid a été gazé, peut-être à juste titre – Il a joué 41 minutes en temps réglementaire sur un court repos, après n’avoir joué à aucun basket pendant près de deux semaines – mais, juste ou non, son sous-par-près du match aurait été très scruté si les Sixers ne l’avaient pas fait. ne reviens pas.

« J’étais terrible ce soir », a déclaré Embiid. « Je dois être meilleur, je serai meilleur. »

Joel Embiid: « C’est énorme pour nous, que nous sachions que nous n’avons pas joué de notre mieux. Et j’étais terrible ce soir. Je dois être meilleur, je serai meilleur. » Embiid a admis qu’il n’avait pas d’ascenseur au quatrième quart, s’est fatigué sur le tronçon. pic.twitter.com/K8c3JwbJ8k – Rich Hofmann (@rich_hofmann) 8 mai 2023

Mais les Sixers sont revenus. Après lui avoir offert une Rolex mercredi, Harden a renfloué son coéquipier dimanche. En baisse de cinq, Harden a répondu avec un lay-up coup par Malcolm Brodgon. Pour envoyer le jeu en prolongation, il a frappé un flotteur en cours d’exécution depuis la ligne des lancers francs qui présentait un degré de difficulté extrêmement élevé.

JAMES HARDEN AVEC 39.

ENVOIE LE MATCH 4 EN PROLONGATION. ALLEZ À ESPN ! pic.twitter.com/K5kQ7ZFXe4 – NBA (@NBA) 7 mai 2023

Les Sixers jamais gagner ce match. Nous l’avons vu à plusieurs reprises au cours des dernières saisons, avec ces deux équipes impliquées. Plus tôt cette année, le 70 pieds d’Embiid avait une demi-seconde de retard. Dimanche, c’était le 3 points de Marcus Smart. Jayson Tatum a frappé un poignard à la fin du règlement dans ce match, mais Smart a raté un tir à grande ouverture pour gagner le match dimanche.

Lorsque les Sixers gagneront des matchs dans cette série, ce ne sera pas parfait. Boston est trop bon, avec trop d’avantages sur lesquels ils peuvent insister.

« Ils prennent les devants et nous continuons à nous battre », a déclaré Harden. «Nous ne nous contentons pas de fermer et nous continuons à nous battre, à faire des tirs et à prendre des possessions en temps opportun. Comme, c’est ce qu’est le basket-ball.

Il y a eu beaucoup de torsion à propos du contrat que Daryl Morey a remis à PJ Tucker pendant l’intersaison, trois ans et 33 millions de dollars après quelques pénalités pour falsification. Après tout, Tucker est resté sans but en 22 matchs cette saison. Il a passé des 3 ouverts avec régularité. Et même dans une série d’après-saison, les équipes aident Tucker dans les virages en toute impunité, essayant de boucher la peinture pour Embiid et Harden. Parfois, cela fonctionne, forçant la main de Rivers à remplacer De’Anthony Melton ou Georges Niang.

Mais le message de toute la saison, à la fois des Sixers en interne et de Tucker lui-même, était d’être patient et d’attendre les séries éliminatoires. C’est à ce moment-là qu’il ferait l’effort de jouer dans des situations à fort effet de levier qui dégonflent les adversaires et les jeux de swing. Et dans une séquence, Tucker a eu à la fois l’impact tangible et intangible que les Sixers recherchaient lorsqu’ils ont proposé cet accord.

Avec les Sixers en baisse de 105-102 et un peu plus d’une minute à jouer dans le règlement, Embiid et Tobias Harris ont joué la patate chaude sur une possession misérable où aucun des deux joueurs ne semblait vraiment intéressé par le tir. Harris a lancé un airball, qui est tombé sur les genoux de Tucker. Chanceux peut-être, mais aussi le produit d’un joueur qui se taille constamment une position de rebond. Tucker a converti un lay-up et a été victime d’une faute, une séquence d’événements improbable et éreintant. La caméra a coupé Julius Erving dans une suite, alors que le docteur J levait les yeux vers le ciel avec incrédulité.

TUCKER L’ATTACHE À PHILLY. MOINS D’UNE MINUTE POUR ALLER SUR ESPN. https://t.co/0j3FiaCgI7 pic.twitter.com/6ZJ9CN3acg – NBA (@NBA) 7 mai 2023

« Le jeu à 3 points est juste de la volonté, de la détermination, juste envie de gagner », a déclaré Tucker. « Je venais de revenir dans le jeu, donc je devais laisser une empreinte d’une manière ou d’une autre et généralement un rebond offensif dans ces moments-là. »

Mais alors Tucker a fait quelque chose d’encore plus important. Après avoir marché jusqu’à la ligne des lancers francs, alors que toute l’arène célébrait le jeu qu’il venait de faire, il s’est retourné et s’est dirigé vers un Embiid fatigué sur le bloc. Et tout comme il l’a fait avec Paul Reed dans le premier match, il a mâché le joueur le plus précieux de la ligue.

Et Embiid a assez bien répondu en prolongation, marquant quatre points sur 1 tir sur 2 et réalisant la passe décisive.

« Personne ne peut garder Jo en tête-à-tête », a déclaré Tucker. « Il n’y a aucun moyen, je suis désolé. Ce n’est pas un manque de respect envers Al ou qui que ce soit d’autre. Je l’ai gardé pendant de nombreuses années et quand il est agressif et affirmé, c’est impossible. Et je l’ai vu deux, trois jeux d’affilée ne pas faire ça. Et nous ne pouvons pas avoir ça, pas avec la saison en jeu. »

PJ Tucker sur le tir de Joel Embiid: « Je l’ai gardé pendant de nombreuses années et quand il est agressif et affirmé, c’est impossible. Et je l’ai vu 2, 3 matchs de suite ne pas faire ça. Et nous pouvons ‘ Je n’ai pas ça, pas avec la saison en jeu. » pic.twitter.com/oWzqsP5ILX – Rich Hofmann (@rich_hofmann) 8 mai 2023

Et puis il y a eu le jeu final. Harris a repoussé Embiid et les Celtics ont changé l’action, ce que les Sixers recherchaient. Il y avait la possibilité pour Harden, l’inbounder, d’effectuer ensuite un transfert de dribble avec Embiid. Mais il est resté dans le coin et a laissé Embiid attaquer Tatum en tête-à-tête. C’est la chimie tacite entre ces deux-là, que nous avons vue à la fin d’une victoire contre Portland.

Embiid avait l’espacement parfait «trois et un» sur lequel lui et Harden ont travaillé toute la saison. Il a pris quelques dribbles et a reculé Tatum, quand Jaylen Brown a fait une erreur. Il a aidé le coin du côté fort, un péché capital et une décision curieuse en hausse de deux points. Embiid a fait le bon jeu et Harden a frappé le vainqueur.

« Dès que j’ai vu JB aider dans le coin fort, c’était un jeu facile », a déclaré Embiid. « La confiance dont nous avons parlé tout au long de la saison. »

Embiid a évoqué un jeu similaire à la fin d’une défaite en février contre Miami. Il a doublé deux points, a fait le bon jeu et Harden a obtenu un catch-and-shoot 3. Celui-là n’est pas entré, mais après le match, Embiid et Harden ont dit qu’ils pouvaient vivre avec l’exécution.

Harden ne prend pas beaucoup de 3s catch-and-shoot. Mais il y a travaillé cette saison, faisant passer le nombre à 1,8 tentatives par match. Il ne sera pas confondu de si tôt avec Klay Thompson, mais ce travail a porté ses fruits.

« Il devrait dire à chaque enfant flippant de travailler sur ses faiblesses », a déclaré Rivers. « Continuez à travailler dessus, et on ne sait jamais. »

Les Celtics sont un plus-41 dans la série. Mais c’est lié parce que dans deux matchs à pile ou face, les Sixers ont mieux joué sur la dernière ligne droite. Rivers a déclaré que les Sixers « ont exécuté nos fesses en prolongation ». Ils ont également surmonté quelques appels douteux sur le tronçon, y compris un touche enfoncée sur Tatum n’a pas été appelé.

Ils retournent à Boston en tant qu’outsiders, mais avec une chance de faire quelque chose de spécial.

« Cette équipe est dure », a déclaré Rivers. « Cela ne garantit pas des victoires, cela ne garantit rien, mais nous n’allons pas partir. Et c’est de cela qu’il s’agissait ce soir.

(Photo du haut : Eric Hartline / USA Today Sports)