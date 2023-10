8h17 : Wojnarowski a plus de détails sur l’échange à trois équipes, rapportant (via Twitter) que le Thunder recevra un échange de choix de premier tour en 2027 de la part des Clippers.

Derek Bodner de PHLY Sports rapporte (via Twitter) que la sélection de premier tour de 2026 que le Thunder échange comprendra le langage « le moins favorable », ce qui signifie que ce ne sera pas nécessairement le choix des Clippers qui se rendra à Philadelphie. Le Thunder contrôle également son propre premier tour et la sélection de Houston (les quatre premiers protégés) en 26, de sorte que les 76ers recevraient le moins favorable de ces trois choix.

Les deux choix de deuxième tour que les Clippers échangent contre les Sixers sont les sélections de 2024 et 2029, selon des sources à Wojnarowski. Le choix 29 appartiendra à Los Angeles, mais les Clips ont déjà échangé leur propre choix de deuxième tour pour 2024, donc l’autre choix de deuxième tour dans cet accord sera l’un des deux autres que Los Angeles contrôle (l’un est le choix de Toronto ; l’autre pourrait être celui de l’Indiana, de l’Utah ou de Cleveland).

6h15 : Le choix de premier tour supplémentaire que les Sixers acquièrent dans le cadre de l’accord à succès est le premier tour des Clippers en 2026, qui était contrôlé par le Tonnerrerapporte Shams Charania de The Athletic (Lien Twitter). Cela signifie qu’Oklahoma City sera la troisième équipe impliquée dans l’échange, même si on ne sait toujours pas ce qu’OKC recevra en échange de ce premier tour.

1h13 : Le Sixers expédions Star Guard James Harden au Tondeusessa dernière destination de prédilection, selon des sources Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Selon Wojnarowski, Philadelphie envoie Harden, l’attaquant vétéran PJ Tucker et centre des recrues Filip Petrusev à Los Angeles en échange d’attaquants Kenyon Martin Jr., Marcus Morris, Nicolas Batum et Robert Covingtonplus quelques capitaux propres futurs importants.

Les 76ers recevront le choix de premier tour non protégé des Clippers en 2028, deux choix de deuxième tour et un échange de choix de 2029, ainsi qu’un choix de premier tour supplémentaire d’une troisième équipe non encore divulguée. LA et cette troisième équipe mystérieuse travaillent encore sur les derniers détails, selon Wojnarowski.

Aile de Philadelphie Danny Vert est en cours de suppression pour créer une place ouverte dans la liste pour les nouveaux ajouts des Clippers, ont indiqué des sources à Wojnarowski. Le salaire de Green n’était que partiellement garanti pour 200 000 $.

Selon Wojnarowski, les Sixers et les Clippers – qui discutent de Harden depuis des mois – ont recommencé à parler ce week-end après la récente « pause » des négociations de Los Angeles, Philadelphie reconnaissant qu’il devenait de plus en plus intenable de réintégrer Harden dans son alignement.

Cela mettra fin à la dernière saga des demandes commerciales Harden. Le 10 fois All-Star a opté pour la dernière saison de son contrat actuel, d’une valeur de 35,6 millions de dollars, et a immédiatement demandé un échange plutôt que de rejoindre une nouvelle équipe en agence libre. C’était la troisième fois en trois ans qu’il cherchait à changer de décor via le commerce – il avait initialement été transféré de Houston à Brooklyn en 2021, puis de Brooklyn à Philadelphie en 2022.

Suite à sa demande d’échange en juin, Harden a fait des commentaires explosifs au cours de l’été à propos du président de l’équipe des Sixers. Daryl Morey, le traitant de « menteur » et affirmant qu’il n’avait aucune intention de faire partie de la même organisation que Morey. Lorsque la NBA a lancé une enquête sur ces commentaires, Harden a informé les enquêteurs de la ligue qu’il avait traité Morey de menteur parce qu’il avait dit à l’ancien MVP qu’il serait échangé « rapidement » après avoir demandé à être déplacé. L’incident lui a coûté 100 000 $.

Harden a sauté la journée des médias et le premier jour du camp d’entraînement avant de se présenter aux 76ers cet automne. Il n’a participé qu’à une seule mêlée à 5 contre 5 et à aucun match préparatoire avant de quitter à nouveau l’équipe pour ce qui a été décrit comme une affaire personnelle, pour revenir après une absence de 10 jours. Il a raté tous les matchs de saison régulière de Philadelphie jusqu’à présent alors qu’il continue de se mettre en forme.

Harden a souffert de blessures en 2022/23. Même si le joueur de 34 ans n’était clairement plus dans la fleur de l’athlétisme, il est resté prolifique tout en jouant aux côtés du futur MVP. Joël Embiid. Au cours de 58 matchs de saison régulière, il a récolté en moyenne 21,0 points par match avec un tir de .441/.385/.867, contribuant également à 10,7 passes décisives, 6,1 rebonds et 1,2 interceptions par nuit.

Selon Ramona Shelburne d’ESPN, Harden est « ravi » de rejoindre les Clippers aux côtés de ses compatriotes originaires du sud de la Californie. Kawhi Léonard, Paul Georgeset Russell Westbrook. Los Angeles recherche depuis longtemps un meneur de jeu capable d’étirer le terrain aux côtés de ses deux attaquants vedettes et va désormais insérer Harden dans ce rôle pour au moins la saison 2023/24.

Harden a un contrat qui arrive à expiration et ne deviendra pas éligible à une prolongation avant d’atteindre l’agence libre sans restriction en juillet prochain. Leonard, George et Westbrook ont ​​​​tous des options de joueurs pour 2024/25, ils pourraient donc également accéder au marché libre après la saison si les choses ne se passent pas bien à Los Angeles, bien que Leonard et George restent éligibles pour signer des extensions avant cette date.

Harden espère s’envoler pour Los Angeles tout de suite et il y a une chance qu’il assiste au match à domicile des Clippers contre Orlando mardi, ajoute Shelburne, même s’il lui faudra probablement encore quelques jours avant de faire ses débuts dans sa nouvelle équipe.

Reste à savoir si les Clippers s’accrocheront ou non à Petrusev, tweets Law Murray de The Athletic, bien que Tucker soit dans leurs plans.

Pendant que les Sixers n’atterriront pas Terance Mann – dont l’inclusion dans l’accord a longtemps été considérée comme un point de friction – ils acquerront quatre joueurs dont les contrats expirent et se retireront de l’option de joueur 2024/25 de Tucker, augmentant ainsi la flexibilité de leur plafond pour l’été 2024. Ils projettent de avoir entre 50 et 65 millions de dollars d’espace lors de la prochaine intersaison, tweets Bobby Marks d’ESPN.

Les projets d’actifs et les contrats arrivant à expiration que les Sixers acquièrent à Los Angeles placent également Philadelphie en position de procéder à un autre échange avant la date limite pour renforcer davantage son effectif. Les 76ers devraient parcourir le marché commercial à la recherche d’un autre « garde de haut niveau », écrit Wojnarowski.

Les quatre joueurs que les Sixers ajoutent à cet accord ne pourront pas voir leurs salaires regroupés dans un échange distinct au cours des deux prochains mois, mais pourraient être inversés immédiatement tant qu’ils ne sont pas combinés avec d’autres joueurs à des fins d’égalisation des salaires. .

Pendant ce temps, comme le fait remarquer Marks (via Twitter), le contrat de Harden comprend un bonus commercial de 5,1 millions de dollars, que Philadelphie serait responsable du paiement. Cependant, sur la base des conditions signalées jusqu’à présent, il devrait renoncer à ce bonus pour que l’échange soit légal.

La facture prévue de la taxe de luxe des Clippers devrait augmenter d’environ 29 millions de dollars une fois l’accord finalisé, ajoute Marks (via Twitter), tandis que la facture fiscale projetée des Sixers diminuera de 13,4 millions de dollars.

