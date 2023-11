Les Sixers construisent un style amusant à jouer, frustrant à affronter sous Nick Nurse – NBC Sports Philadelphia

Nick Nurse n’est pas près d’être satisfait.

Comme l’entraîneur-chef des Sixers l’a souligné à maintes reprises, il apprend son équipe, enseigne à de nouveaux joueurs, essayant d’acquérir de meilleures habitudes chez les stars Joel Embiid et Tyrese Maxey.

Cependant, les Sixers ont toujours une fiche de 6-1, et le travail qu’ils ont accompli pour créer un style d’équipe amusant à jouer et frustrant à affronter est terriblement impressionnant.

“Je pense que nous avons une équipe intéressante”, a déclaré Nurse après la victoire de mercredi contre les Celtics. « Nous avons une jeune star émergente en la personne de Tyrese. Nous avons un joueur incroyable – incroyable – en la personne de Joel. Et nous avons beaucoup d’athlètes assez talentueux autour d’eux qui nous donnent une certaine profondeur. … Je me concentre uniquement sur l’équipe que j’ai et j’aime beaucoup ce groupe. Ils jouent dur, ils jouent ensemble et c’est amusant d’être là en ce moment.

Alors que Nurse a assez critiqué certains aspects de la performance des Sixers contre Boston – des couvertures soufflées qui ont laissé Kristaps Porzingis avec des tirs à trois points grands ouverts, par exemple – tous ses éloges liés aux efforts sonnaient vrai.

Les Sixers ont surmonté leurs erreurs et étaient déterminés à contenir les attaquants vedettes des Celtics. Jaylen Brown n’a marqué que 11 points sur un tir de 4 sur 13. Jayson Tatum, qui avait incendié les Sixers pour 51 points lors de la deuxième ronde de Boston, victoire éclatante en séries éliminatoires du septième match l’année dernière, n’en a récolté que 16.

“Nous avons fait un très bon travail sur Brown et Tatum”, a déclaré Nurse. « C’est une chose que j’aime vraiment dans cette équipe : nous n’avons peut-être pas un seul gars qui est un défenseur enfermé comme : « Ce gars va devoir garder ; nous ne pouvons pas changer, nous ne pouvons pas jouer à des stratagèmes. Nous avons, genre, cinq gars au-dessus de la moyenne avec une taille, des capacités athlétiques et de l’agressivité – des gars qui essaient vraiment de défendre.

« Nous leur avons demandé d’y accéder et de les récupérer. … Je pensais que nous avions vraiment fait travailler ces gars-là, et c’était une chose que nous voulions faire et que nous avons évidemment plutôt bien fait.

La charge que Maxey a prise contre Brown était un brillant exemple de l’obstination des Sixers. Maxey ne fait probablement pas partie des cinq défenseurs au-dessus de la moyenne que Nurse avait en tête, mais il est absolument dévoué à la cause de l’équipe.

“Rivalisez”, a déclaré Maxey. “C’est ça. Coach Nurse et (entraîneur adjoint Bryan Gates), ils ont confiance en nous pour passer de un à cinq ou de un à quatre chaque fois que nous en avons besoin, donc nous changeons beaucoup.

« Et il dit simplement : « Gardez votre jardin. Vous aurez votre aide derrière vous. Pour moi, je suis un compétiteur. Donc, chaque fois que je dois changer de match ou quel que soit le match, j’en serai fier et j’essaierai de m’arrêter.

Des efforts ont également été déployés pour les Sixers sur le verre offensif. Au cours de leur séquence de six victoires consécutives, le taux de rebond offensif des Sixers, de 31,6 %, le place au cinquième rang de la NBA. selon Nettoyage du verre. Le pourcentage de rebond offensif de l’équipe de 24,8 était 25ème en championnat la saison dernière.

Presque tous les joueurs de la deuxième unité en évolution des Sixers y ont contribué. Patrick Beverley a déjà abattu 10 planches offensives, ce qui est formidable pour un joueur de 6 pieds 2 pouces de 35 ans. Dans un rôle de centre de sauvegarde constant, Paul Reed a continué à ressembler à un rebondeur offensif d’élite.

Nicolas Batum et Robert Covington ont chacun saisi deux rebonds offensifs mercredi. Covington a obtenu son premier en s’écrasant depuis l’aile et en se coinçant entre Al Horford et Sam Hauser, puis a percé trois secondes plus tard. Même le garde de troisième année Jaden Springer semble s’envoler pour un rebond offensif accrocheur à chaque fois qu’il joue.

“Des gars comme Pat, Cov et Paul, quelques autres, vont là-bas pour vous proposer un jeu difficile, dur et dur”, a déclaré Nurse. “C’est leur rôle et ils y excellent vraiment.”

Les « ballons 50-50 » semblent penchés en faveur des Sixers, et ce n’est pas seulement une chance.

“C’est une bouffée d’air frais depuis que ces gars sont ici”, a déclaré Beverley à propos des micros commerciaux James Harden des Sixers. « Je n’en attends rien de moins. Juste une mentalité de gagnant et un impact sur et en dehors du banc. »

Les Sixers ne les gagneront pas tous. Leur énergie diminuera occasionnellement et les adversaires exposeront un ou deux défauts. Tobias Harris ne tirera pas 60 pour cent du sol ou 77 pour cent au bord. Les files d’attente sans Maxey disparaîtront de leur note nette de plus-22,2 jusqu’à présent.

Mais après sept matchs, il est difficile de trouver des problèmes avec les performances des Sixers ou avec leur approche.

En dehors du temps des poubelles, l’équipe occupe la deuxième place au classement offensif et la sixième au classement. note défensive. Les Sixers sont soit forts, soit moyens la plupart des grandes catégories statistiques en plus de commettre un peu trop de fautes sur les adversaires.

Nous en avons un peu appris sur les Sixers 2023-24, et il y a beaucoup à aimer.

“Je ne vois aucun ego chez personne”, a déclaré Springer après la fusillade matinale de l’équipe. «J’ai l’impression que tout le monde veut juste gagner. C’est l’ambiance que je ressens. Dans les vestiaires, sur le terrain, tout le monde veut juste gagner, et j’ai l’impression que cela se voit jusqu’à présent cette saison.

Embiid était heureux de développer ce point mercredi soir.

“Je pense que cela fait beaucoup de mérite à la culture que nous avons”, a-t-il déclaré. « Personne n’a d’ego dans cette équipe. … Le fait que les gars veuillent jouer les uns avec les autres et aiment être ensemble, je pense que ça aide beaucoup aussi. Les gars sont altruistes ; la balle bouge.

« Peu importe si les tirs rentrent ou non, les gars sont heureux et s’inquiètent simplement des bonnes choses, c’est-à-dire gagner. C’est la seule chose qui compte et c’est la seule chose qui devrait compter.