Les Sixers accueillent Ben Simmons et les Nets lors du dernier match à domicile de la pré-saison

Nous sommes de retour depuis un peu plus d’une semaine et déjà, les Sixers sont Sixers-ing. L’ensemble des fans de Philadelphie a vu sa saison pleine d’espoir défiler sous ses yeux lorsque Paul George a quitté le match préparatoire de lundi contre Atlanta en raison d’une blessure au genou. Heureusement, George n’a reçu qu’un diagnostic de contusion osseuse, et il ne semble pas que la signature de l’agent libre vedette manquera une grande partie de la saison régulière. Les fans des Sixers peuvent désormais jeter leur angoisse existentielle concernant la blessure au genou de George en plus de l’angoisse sous-jacente concernant l’état du genou de Joel Embiid, et aller de l’avant.

Ce soir, dans ce qui sera le seul match préparatoire à Philadelphie contre la compétition NBA cet automne, les Sixers affrontent un Filets de Brooklyn L’équipe devrait être en bas du classement. Les Nets sont en mode reconstruction complète après avoir échangé Mikal Bridges de Sixer pendant environ 20 minutes à travers les cinq arrondissements contre un boisseau de choix au repêchage. Cependant, contrairement à de nombreuses équipes en reconstruction, les Nets n’ont pas de recrues de haut niveau qu’ils cherchent à développer, car ils n’avaient pas de choix au repêchage de 2024.

L’un des gars que Brooklyn espère réintégrer est l’ancien premier choix des Sixers, Ben Simmons. Simmo the Savage a disputé deux matchs préparatoires ce mois-ci à son retour d’une blessure au dos, enregistrant 11 points et deux passes décisives en 13 minutes contre Washington plus tôt cette semaine. Même si je ris encore des vidéos annuelles « Simmons tire sur des sauteurs lors d’une séance d’entraînement » qui apparaissent chaque année, j’espère sincèrement que la situation du dos est derrière lui et qu’il pourra revenir régulièrement sur le terrain.

Dans la liste des Nets, il n’y a pas une tonne de pièces intrigantes à long terme. Nic Claxton a été re-signé cette intersaison pour un contrat de 97 millions de dollars sur quatre ans avec une échelle salariale décroissante qui vous fait vous demander à quel point ils cherchent à le présenter comme un élément commercial à l’avenir. Cam Thomas réalisera une tonne de clichés cette année avant d’entrer en agence libre restreinte. Des vétérans comme Bojan Bogdanovic, Dorian Finney-Smith et Dennis Schroder seront presque certainement émus par la date limite des échanges ; DFS est un gars que les fans des Sixers surveillent depuis environ un an maintenant. L’ancien 10e choix au classement général, Ziaire Williams, pourrait être le gars le plus intéressant pour moi, venant de Memphis dans le cadre d’un échange cette intersaison.

Quoi qu’il en soit, ça fait du bien de ne pas être fan de Brooklyn en ce moment. En ce qui concerne nos Sixers, j’espère que la situation du genou de George n’était que la petite frayeur qu’elle semble être en ce moment et que nous pourrons revenir à des spéculations moins effrayantes. Comme… Que pense-t-on d’Eric Gordon avec les entrées ? Guerschon Yabusele va-t-il se retrouver dans les files d’attente finales ? Dans quelle mesure la recrue Jared McCain peut-elle contribuer immédiatement à sa saison de recrue ? Nous avons ce soir et vendredi à Orlando pour faire le tri dans ces réflexions avant que les choses ne commencent réellement mercredi prochain contre Milwaukee.

Profitons d’un peu de basket-ball d’exhibition et suivons les commentaires.

Détails du jeu

OMS: Philadelphie 76ers contre Brooklyn Nets

Quand: 19 h HE

Où: Le Centre, Philadelphie, PA

Montre: NBC Sports Philadelphie

Radio: 97.5 Le fanatique

Suivre: @LibertyBallers