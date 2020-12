DURHAM, Caroline du Nord: Matthew Hurt a marqué 24 points et a représenté six des 13 trois points de Duke, et les Blue Devils n ° 6 ont utilisé une course de 19-2 en seconde période pour passer devant Bellarmine 76-54 vendredi soir.

Les Blue Devils (2-1) se sont précipités à une avance de 17-4 et étaient 25-15 devant 48% à la pause. Ils avaient six points à trois points, un de plus qu’ils ne l’ont frappé lors de la défaite 75-69 de mardi contre l’État du Michigan.

Bellarmine a surmonté une fusillade de 1 sur 9 pour entrer 28-25 à la fin de la première mi-temps avant que Duke ne ferme avec une course de 7-0, une avance à deux chiffres qu’il n’a jamais perdue.

Hurt a maintenu sa fusillade à chaud, terminant 9 sur 12 sur le terrain, dont 6 sur 8 à longue distance. Jaemyn Brakefield a fait les quatre derrière l’arc pour 12 points, tandis que Jalen Johnson a surmonté deux erreurs précoces pour terminer avec neuf points. Duke a tiré 52%.

Les Knights (0-1), qui ont fait leurs débuts en Division I, ont obtenu 14 points de Nick Thelen et 13 d’Ethan Claycomb. Bellarmine a tiré 43%, mais n’était que 3 sur 9 à longue distance et est sorti 38-27.

GRANDE PHOTO

Bellarmine: Annulations dues à COVID-19[feminine anéanti deux matchs que les Chevaliers espéraient leur présenteraient dans la Division I. Ce manque d’action était d’abord apparent lorsqu’ils ont commencé à froid du terrain avant de s’installer et de se rapprocher en première mi-temps. Ils n’étaient plus à la hauteur des Blue Devils après cela et 20 ventes n’ont pas aidé.

Duke: Le tir de périmètre a propulsé les Blue Devils partout, avec un rythme rapide qui a aidé à les éloigner. Il y avait encore quelques défauts, car ils étaient dépassés de 38 à 30 en peinture, mais Duke a également remporté les planches, bloquant huit tirs.

SUIVANTE

Bellarmine rend visite à Howard dimanche avant de faire ses débuts à domicile en DI contre Tennessee-Chattanooga mercredi au Freedom Hall, l’ancienne maison des Crosstown Louisville Cardinals.

Duke accueille l’Illinois dans le ACC Big Ten Challenge mardi.

