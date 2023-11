Les six signes indiquant que vous êtes à la limite de l’alcoolisme et que vous devez réduire vos consommations

Les six signes indiquant que vous pourriez être un alcoolique limite ont été révélés.

Selon le NHS, « l’abus d’alcool se produit lorsque vous buvez d’une manière nocive ou lorsque vous êtes dépendant de l’alcool ».

Plus tôt cette année, le Homme araignée La star a révélé qu’il était sobre depuis 12 mois car il était « obsédé » par l’alcool.

Harry Potter L’acteur Radcliffe, 34 ans, a déjà parlé de son abus d’alcool au cours de son adolescence, qu’il a déclaré avoir développé pour faire face à la renommée.

Et le rappeur Jack Harlow – qui a décrit la boisson comme son « vice préféré » – affirme qu’il n’en a plus besoin.

Mais la bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’arrêter complètement l’alcool, à condition que vous en buviez avec modération.

Les six signes indiquant que vous pourriez être un alcoolique limite ont été révélés. Crédit : Pexels

“Pour maintenir les risques pour la santé liés à l’alcool à un faible niveau, il est conseillé aux hommes et aux femmes de ne pas boire régulièrement plus de 14 unités par semaine”, indique le NHS.

Pour le contexte, une unité d’alcool équivaut à 8 g ou 10 ml d’alcool pur, soit environ une demi-pinte de bière blonde/bière/cidre de force inférieure à normale (ABV 3,6 %), une seule petite mesure (25 ml) de spiritueux (25 ml , ABV 40 %), ou un petit verre (125 ml, ABV 12 %) de vin contenant environ 1,5 unités d’alcool.

Selon le NHS, « l’abus d’alcool se produit lorsque vous buvez d’une manière nocive ou lorsque vous êtes dépendant de l’alcool ». Crédit : Pexels

Cependant, si vous n’êtes pas sûr de la quantité que vous buvez, ou si vous avez ou non un problème d’alcool, le Dr Dave Nichols, médecin généraliste du NHS et conseiller médical sur le site Web MyHealthChecked, a révélé les six signes à surveiller :

1) Boire de l’alcool tous les jours sans y penser

3) Socialisez uniquement lorsque la boisson est impliquée

4) Boire régulièrement pendant la journée

5) Trouvez ça ennuyeux quand les autres ne boivent pas

6) Boire plus que les directives du NHS chaque mois.

Vous n’avez pas besoin d’arrêter complètement l’alcool, à condition que vous en buviez avec modération. Crédit : Pexels

Dr Nichols dit Le Soleil est l’alcoolisme lorsqu’une personne a un désir incontrôlable de boire.

“Leur corps est dépendant de l’alcool”, a-t-il expliqué.

“Les alcooliques développeront généralement des symptômes physiques et psychologiques s’ils arrêtent de boire.

“Les alcooliques limites peuvent ressentir des symptômes tels que des douleurs abdominales, du stress, de l’anxiété, une mauvaise peau, des troubles du sommeil, de l’irritabilité et une tension artérielle plus élevée.

“Ce sont des indicateurs précoces de la nécessité de réduire considérablement votre consommation d’alcool.”

Il a ajouté : « Les conséquences physiques à long terme les plus courantes de l’alcoolisme limite sont une fonction hépatique anormale, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les problèmes de santé mentale, mais ce sont souvent des maladies cachées et les patients n’en ont pas conscience jusqu’à ce qu’elles progressent. »

Avec toi fournit une gamme de soutien en matière d’alcool, de drogues et de santé mentale via un service local ou en ligne. Il s’agit de services gratuits et confidentiels et comprennent les éléments suivants :