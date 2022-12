“Les six minutes les plus longues de ma vie”, déclare Son Heung-min en réfléchissant à l’attente de la Corée du Sud pour se qualifier

Le capitaine sud-coréen Son Heung-min a admis que l’attente du résultat du match entre le Ghana et l’Uruguay a été les six minutes les plus longues de sa vie.

La victoire palpitante 2-1 de la Corée du Sud contre le Portugal vendredi a réservé sa place en phase à élimination directe, mais après le coup de sifflet final, les joueurs sud-coréens ont encore dû attendre avant de pouvoir célébrer.

La deuxième mi-temps de leur match a débuté environ six minutes avant le match entre le Ghana et l’Uruguay.

Avec huit minutes de temps additionnel, l’Uruguay menait 2-0 et lançait tout au Ghana à la recherche d’un but qui les aurait vus devancer la Corée du Sud à la différence de buts, et les joueurs coréens ne pouvaient rien faire d’autre qu’attendre, rapporte Xinhua.

“Ce furent les six minutes les plus longues de ma vie”, a admis Son, qui a marqué le but gagnant avec une course et une passe à Hwang Hee-chan.

« Dans le cercle, nous étions vraiment positifs. Si l’Uruguay a marqué un but de plus, je suis très fier de cette équipe et très heureux que nous ayons tout donné et nous verrons ce qui va se passer.”

“Nous attendions juste, mais ce fut une longue attente”, a-t-il admis.

La Corée du Sud affrontera le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

