Les six jeux clés des Chiefs, des décisions qui les ont aidés à contrarier les Ravens

BALTIMORE – Les Ravens de Baltimore ne laissent aucun doute sur le fait qu’ils étaient la meilleure équipe de la NFL au cours de la saison régulière 2023. Les Chiefs de Kansas City ont rappelé dimanche que la saison régulière n’est qu’un prologue aux matchs qui comptent vraiment.

Les champions en titre de la ligue ont vaincu la tête de série n°1 des séries éliminatoires de l’AFC 17-10, se qualifiant ainsi pour le Super Bowl pour la quatrième fois en cinq saisons. KC, qui a obtenu un bilan de 11-6 – assez bon pour un autre titre de l’AFC Ouest mais le moins de victoires en saison régulière depuis que Patrick Mahomes est devenu QB1 en 2018 – reste également en bonne voie pour devenir la première équipe à défendre avec succès sa couronne en 19 ans ; les New England Patriots de 2004 ont été la dernière équipe à réussir ce tour.

Les Chiefs ont eu très peu de problèmes avec les conditions parfois pluvieuses, la défense prétendument dominante des Ravens, leurs propres limitations offensives présumées ou même le présumé MVP de la ligue 2023 Lamar Jackson.

Voici six choses qu’ils ont faites pour contrarier les Ravens lors du premier match de championnat de l’AFC organisé à Baltimore en 53 ans.

Kansas City a remporté le tirage au sort et a différé, mettant immédiatement l’attaque puissante des Ravens sur le terrain. Les Chiefs ont ensuite forcé un trois-et-out lors du premier entraînement de Baltimore avant d’ouvrir avec leur propre touché de 10 jeux et 86 verges couronné par la passe marquante de 19 verges de Mahomes à TE Travis Kelce. Ils n’ont jamais suivi.

L’éternel ailier rapproché des Pro Bowl Chiefs, qui est devenu beaucoup plus reconnaissable pour quelque chose d’autre qui s’est passé dans sa vie en 2023, était son moi vintage dimanche. Lui et Mahomes se sont connectés 11 fois pour 116 verges, bon nombre des saisies de Kelce d’une variété spectaculaire sur le point de battre le record de tous les temps de Jerry Rice pour les réceptions en séries éliminatoires. Suivant? Les Swifties et leur héroïne (apparemment, un vol transpacifique n’étant pas un obstacle) seront présents en force pour un dernier match cette saison.

Baltimore a réalisé en moyenne 156,5 verges au sol par match, en tête de la ligue, au cours de la saison régulière, avant de battre les Texans de Houston pour 229 de plus lors d’une éruption en ronde de division. Mais les Chiefs ont réprimé, donnant rarement des ouvertures aux Ravens tout en construisant une avance qui a forcé leur attaque à devenir largement unidimensionnelle. Baltimore a terminé avec 81 verges, la seule fois où les champions de l’AFC Nord n’ont pas réussi à dépasser les 100 toute la saison.

Dans ce qui a probablement été le moment crucial du match au cours des troisième et quatrième quart-temps, Jackson a frappé WR Zay Flowers pour un total de 54 verges avec 32 secondes à jouer dans le troisième. Mais la recrue a été touchée par une raillerie de 15 verges après s’être tenue devant les Chiefs CB L’Jarius Sneed, qui ont été retournés dans la couverture du jeu. Quatre jeux plus tard, Jackson a retrouvé Flowers pour ce qui semblait être un touché qui pourrait réduire le déficit à 17-14… mais Sneed, l’un des arrières défensifs montants de la ligue, a libéré le ballon juste avant que Flowers ne puisse briser l’avion, ce qui a entraîné un touchback et une possession de Kansas City.

Peu d’équipes ont réussi à limiter la superstar des Ravens en 2023, une saison sensationnelle qui devrait lui rapporter les honneurs de MVP de la ligue pour la deuxième fois. Mais les Chiefs ont réussi à faire pression, limogeant Jackson à quatre reprises – dont un strip-sack en première mi-temps par DE Charles Omenihu et un autre qui a tué un entraînement des Ravens à la fin du troisième quart. Peut-être en appuyant tard dans le match, Jackson a forcé un ballon dans la zone des buts tout en essayant de remettre son équipe en lice, mais il a été récupéré par S Deon Bush.

Mahomes, lui-même deux fois MVP de la ligue, n’a pas mis le feu à la feuille de statistiques (241 verges par la passe, TD) comme il l’a fait tant de fois au fil des ans. Pourtant, il a été chirurgical, du premier touché à Kelce à l’achèvement décisif de 32 verges à WR Marquez Valdes-Scantling à l’avertissement de deux minutes qui a effectivement mis le match sur la glace. Alors que les Ravens ont retourné le ballon à trois reprises, les Chiefs ne l’ont jamais fait. Et une équipe connue pour son attaque explosive au fil des années a joué à l’écart de Jackson quand ils ne l’étouffaient pas, gardant le ballon pendant plus de 37 minutes. Jeu, set et Super Bowl.

