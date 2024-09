Les six facteurs liés au mode de vie à l’origine de l’épidémie de cancer chez les jeunes, selon un rapport majeur

Selon un rapport majeur, les jeunes devraient prêter attention à six facteurs clés pour éviter de devenir victimes d’une épidémie croissante de cancer.

Ils devraient éviter l’abus d’antibiotiques, ne pas manger de viande rouge plus de trois fois par semaine, porter des préservatifs et éviter de boire de façon excessive, a déclaré la plus grande organisation de recherche sur le cancer du pays.

L’augmentation des taux de cancers multiples chez les jeunes est au cœur du nouveau rapport annuel de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer, publié hier soir.

Le cancer est considéré comme une conséquence d’une combinaison entre la génétique et l’environnement, mais environ 40 % de tous les cas diagnostiqués peuvent être attribués à l’un de ces facteurs de risque, selon le rapport. Le cancer du col de l’utérus, par exemple, est lié au virus du papillome humain (MST).

Aux États-Unis, les cancers à apparition précoce sont en augmentation depuis 1995, notamment dans le côlon, le rectum, le col de l’utérus, la prostate, le sein et l’endomètre.

Le rapport de l’AACR estime que, toutes tranches d’âge confondues, deux millions de nouveaux cas de cancer seront diagnostiqués aux États-Unis en 2024.

Parmi ceux-ci, environ 4,2 pour cent toucheront des personnes âgées de 18 à 50 ans, traditionnellement considérées comme trop jeunes pour développer un cancer.

On pense que le cancer est causé par une combinaison malheureuse de vos gènes et de votre environnement.

Cependant, les scientifiques de l’ACCR ont déclaré qu’environ 40 % de tous les cas peuvent être liés à six facteurs de risque modifiables différents.

Pour les jeunes, ces risques incluent : une alimentation malsaine, l’obésité, les produits chimiques présents dans l’environnement, les antibiotiques, l’alcool et les comportements sédentaires.

Pour commencer, seulement environ un quart des adultes et un lycéen sur six respectent les directives d’exercice recommandées par le CDC.

L’agence indique que tout le monde devrait pratiquer 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée chaque semaine, comme le jogging, la natation ou la pratique d’un sport, et deux jours d’activité de renforcement musculaire comme l’haltérophilie ou la musculation.

De faibles niveaux d’exercice pendant la jeunesse sont associés à un risque de développer un cancer à l’âge adulte.

Le rapport souligne également que l’alimentation est l’un des principaux facteurs de cancer chez les jeunes.

Plus précisément, les régimes alimentaires basés sur la viande rouge, les aliments hautement transformés et manquant de produits frais sont préoccupants, ont déclaré les scientifiques de l’AACR.

Ces recommandations conduisent le groupe à dire qu’il ne faut pas consommer plus de trois portions de viande rouge par semaine.

Ils affirment également que les viandes transformées comme les hot-dogs, le bacon et le salami ne devraient pas être incluses dans un régime alimentaire régulier, car elles ont été associées à un risque accru de multiples cancers.

Les adolescents et les jeunes adultes ont tendance à avoir une alimentation moins nutritive que les adultes plus âgés, optant pour la commodité de la restauration rapide.

Quarante-cinq pour cent des jeunes adultes américains ont déclaré consommer quotidiennement de la restauration rapide entre 2013 et 2017, contre 37 pour cent des adultes de plus de 40 ans.

« Réduire ou éliminer la consommation d’aliments hautement transformés, de fast-foods et d’aliments et boissons riches en sucre est essentiel pour freiner l’épidémie d’obésité et réduire le fardeau des cancers associés », indique le rapport.

Ils recommandent également d’éviter les boissons contenant des sucres ajoutés (sodas, jus de fruits, cafés en conserve et boissons énergisantes, par exemple). Ces substances sont associées au cancer du foie, du côlon et au diabète.

Des études ont montré que la consommation quotidienne d’une ou plusieurs boissons sucrées augmentait de 1,8 fois le risque de développer un cancer du foie par rapport à celle des personnes qui n’en consommaient pas.

En réponse à ces conclusions, le rapport de l’AACR a mis en avant des solutions comme une taxe sur le sucre.

En général, les cas de cancer à début précoce, définis comme ceux entre 18 et 50 ans, sont en augmentation aux États-Unis depuis 1995.

Les dernières données du NCI sur le cancer colorectal ne remontent qu’à 2021, tout comme le dernier rapport de l’AACR. L’AACR est distincte du NCI et il s’agit d’un organisme de bienfaisance financé par des fonds publics.

Cette méthode, actuellement utilisée dans huit juridictions aux États-Unis, augmente le prix des boissons contenant du sucre ajouté.

L’utilisation de cette taxe a considérablement réduit la quantité de boissons sucrées consommées dans les régions, selon une étude de l’ Conclusion du Obesity Evidence Hub.

Après le sucre, les chercheurs s’attaquent à l’alcool.

La consommation excessive d’alcool augmente le risque de six types différents de cancer (tête et cou, gorge, sein, colorectal, foie et estomac) et a été associée à 5,4 % du total des cancers aux États-Unis.

Les jeunes adultes qui ont consommé une grande quantité d’alcool au début de l’âge adulte ont augmenté de 1,5 fois leur risque de cancer colorectal avant 50 ans.

« Malheureusement, la sensibilisation au lien entre l’alcool et le cancer est encore faible », indique le rapport.

L’alcool affecte chaque partie du corps différemment, mais en général, il peut augmenter le risque de cancer en rendant plus difficile pour nos cellules de réagir aux dommages et aux changements, les rendant plus susceptibles de muter en formations cancéreuses. selon Cancer Research UK.

De plus, la consommation d’alcool peut temporairement user les cellules de notre bouche et de notre gorge, les rendant plus perméables à d’autres produits chimiques cancérigènes, comme la fumée de cigarette.

Tous ces facteurs peuvent augmenter la probabilité qu’une personne devienne en surpoids ou obèse.

Le surpoids est lié à 7,6 % de tous les cancers aux États-Unis. L’obésité est en hausse aux États-Unis, passant de 37 % entre 2000 et 2020, à environ 41,9 %.

Il existe 15 types différents de cancer liés au surpoids ou à l’obésité – du sang au cerveau en passant par la vessie.

Perdre du poids peut être un moyen efficace de réduire le risque de cancers liés à l’obésité.

Le rapport indique que les interventions médicales antérieures qui réduisent le cancer, comme la chirurgie de perte de poids, se sont avérées particulièrement efficaces – et ils surveillent comment les traitements plus récents comme Ozempic et Wegovy peuvent également aider à prévenir le cancer.

En plus de ces habitudes quotidiennes, les chercheurs ont déclaré que d’autres conditions médicales peuvent contribuer à l’augmentation des cancers chez les jeunes.

Cela inclut l’utilisation excessive d’antibiotiques.

Le Dr Foti, directrice générale de l’AACR, a déclaré qu’elle espérait que cela stimulerait les investissements fédéraux dans la recherche sur le cancer, qui, selon elle, a commencé à connaître des « avancées extraordinaires » ces dernières années.

Les premiers signes du cancer colorectal comprennent des changements dans les habitudes intestinales, des crampes abdominales, une perte de poids et de la fatigue. Ces symptômes sont également communs à de nombreuses autres maladies, ce qui signifie que la maladie peut être difficile à détecter.

La prise d’antibiotiques pendant une période prolongée peut perturber la biologie unique du système gastro-intestinal, appelée microbiome.

Cette couche bactérienne protège l’intestin contre les dommages et réagit aux infections et aux maladies. Elle peut être endommagée par l’utilisation prolongée d’antibiotiques. Selon les chercheurs, cela pourrait permettre au cancer de s’installer plus facilement dans l’intestin.

Des études ont montré que les personnes de moins de 50 ans prenant des antibiotiques étaient 1,5 fois plus susceptibles de développer un cancer du côlon, alors que les personnes de plus de 50 ans dans le même scénario n’étaient que 1,1 fois plus susceptibles de développer la maladie.

Outre les antibiotiques, le rapport souligne les conséquences de l’absence de vaccination contre le virus du papillome humain, une MST hautement contagieuse liée aux cancers de la tête, du cou, de la gorge, du col de l’utérus et de la bouche.

Il existe une série de vaccins disponibles pour les adolescents afin de prévenir le VPH, et il a été démontré qu’ils sont efficaces à près de 100 % pour empêcher les filles de développer un cancer du col de l’utérus plus tard dans leur vie.

Mais aux États-Unis, seulement 38 % des enfants ont reçu une ou plusieurs doses de ce vaccin, contre 76 % des enfants au Royaume-Uni et 84 % en Australie.

Enfin, le rapport de l’AACR a souligné le risque d’être exposé à des produits chimiques présents dans l’environnement, mais n’a pas précisé lesquels.

Par exemple, des recherches antérieures menées par le Institut national du cancer a établi un lien entre l’eau potable contenant des nitrates, un produit chimique produit lorsque les engrais sont exposés à l’air, et les cancers colorectaux.

Malgré ces difficultés, le Dr Margaret Foti, PDG de l’AACR, a déclaré que leur rapport montre que dans la plupart des autres groupes, la prévention du cancer a porté ses fruits. Rien que cette année, les autorités réglementaires américaines ont approuvé 15 nouveaux traitements différents contre le cancer.

Elle a déclaré qu’elle souhaitait que ces résultats contribuent à stimuler davantage d’investissements nationaux dans la recherche.

Le Dr Foti a déclaré : « Nous espérons que la 14e édition annuelle contribuera à accroître les connaissances sur le cancer et à sensibiliser à l’urgence du soutien fédéral à la recherche scientifique et médicale. »