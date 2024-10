Les six amendements constitutionnels de la Floride lors du scrutin de novembre, expliqués

Qu’un électeur habite à Pensacola, Ocala ou Key West, tous ceux qui se rendront à l’isoloir (ou soumettront leur bulletin de vote par courrier) dans le Sunshine State cet automne auront six questions auxquelles ils devront répondre.

Deux des six amendements constitutionnels proposés – sur la marijuana et l’avortement – ​​sont bien connus, avec de nombreuses publicités de la part de groupes qui les soutiennent et s’y opposent.

Les quatre autres ont reçu relativement peu d’attention.

Pour être adopté, chaque référendum nécessiterait une approbation de 60 %, plutôt qu’un vote majoritaire.

Voici un guide pour les six questions :

Question 1 : « Exiger que les membres d’un conseil scolaire de district soient élus lors d’une élection partisane plutôt que d’une élection non partisane. »

Cet amendement est relativement simple. Actuellement, les candidats aux conseils scolaires se présentent tous sans parti politique. Un vote « oui » à cette question attacherait des étiquettes de parti comme démocrate ou républicain à leurs noms et permettrait aux candidats de s’affronter lors d’une élection primaire, tandis qu’un vote « non » maintiendrait le statu quo.

Les partisans de cet amendement le qualifient de mesure de transparence qui donnerait aux électeurs plus d’informations sur les candidats présentés. La proposition fait suite aux efforts de plus en plus agressifs du gouverneur DeSantis pour soutenir les candidats aux conseils scolaires dans sa volonté de refaire le système éducatif de Floride.

Les opposants affirment que cette proposition injecterait de la politique partisane dans les écoles.

Question 2 : « Proposer un amendement à la Constitution de l’État pour préserver à jamais la pêche et la chasse, y compris par l’utilisation de méthodes traditionnelles, en tant que droit public et moyen privilégié de gestion et de contrôle responsables du poisson et de la faune. »

Ce référendum consacrerait le droit de chasser et de pêcher dans la constitution de Floride et rendrait plus difficile aux futurs législateurs de restreindre la chasse et la pêche. Il est soutenu par le commissaire à l’agriculture de Floride et par des groupes d’intérêt liés à la chasse et aux sports nautiques.

« L’amendement 2 préserve les riches traditions, les pratiques de conservation, le mode de vie en plein air et les opportunités économiques de la Floride », un site internet expliqué. « En tant que capitale mondiale de la pêche, les pêcheurs viennent chasser tout, du tarpon au vivaneau rouge, tandis que les chasseurs affluent en Floride pour chasser la sauvagine et les dindes Osceola. »

Groupes environnementaux – et comités de rédaction de journaux – se sont prononcés contre cet amendement. Ils ont déclaré que l’inclusion du terme « méthodes traditionnelles » est vague et autoriserait des méthodes de chasse qui ont été interdites en raison de leur cruauté.

« La Floride n’a pas besoin de ce langage dans la constitution de l’État », Horaires de Tampa Bay » le comité de rédaction a écrit. « La loi de l’État protège déjà la chasse et la pêche, et il n’y a aucune volonté au sein de l’Assemblée législative, des deux côtés de l’allée partisane, de modifier cette protection. »

Les partisans de la législation réfutent les affirmations en affirmant que l’amendement protège uniquement les méthodes de chasse légales au moment de son adoption et ne porte pas atteinte à la Florida Wildlife Commission.

Question 3 : « Autorise les adultes de 21 ans ou plus à posséder, acheter ou utiliser des produits et des accessoires à base de marijuana pour une consommation personnelle non médicale en fumant, en ingérant ou autrement. »

Cette question, l’une des deux posées par des pétitions citoyennes, permettrait la vente et la possession de marijuana aux adultes. Les entreprises privées pourraient obtenir une licence pour cultiver et les consommateurs n’auraient pas besoin d’un certificat médical pour acheter des produits à base de cannabis.

Un vote « oui » amènerait la Floride à rejoindre 24 autres États dans la légalisation de cette substance, tandis qu’un vote « non » maintiendrait le statu quo.

« Une valeur conservatrice fondamentale est la croyance en la liberté et la responsabilité personnelles », le « Oui sur 3 » le site Web a dit. « La légalisation du cannabis peut être considérée comme une extension de ce principe, selon lequel les adultes sont libres de faire leurs propres choix tant qu’ils ne nuisent pas aux autres. »

Les opposants à la mesure, dont le gouverneur DeSantis, ont critiqué cet effort car il était principalement soutenu par une société de dispensaire de marijuana. Ils ont également déclaré qu’un amendement constitutionnel interdirait à l’État d’appliquer toute réglementation significative du secteur.

« La marijuana récréative sera partout – tout comme au Colorado et en Californie », le « non » site Web revendiqué. « L’odeur sera partout parce que les magasins distribuant du pot vont s’installer dans nos quartiers, alors que la valeur du marché triple presque. Triplez les ventes, triplez les magasins, triplez la quantité de pot disponible.

Le « oui » rétorque en disant que la Floride est invitée à adopter des exigences strictes en matière de licences et de réglementation dans le cadre de l’amendement, y compris des contrôles de qualité et des exigences de ventilation pour les maisons de culture.

Question 4 : « Aucune loi ne doit interdire, pénaliser, retarder ou restreindre l’avortement avant la viabilité ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente, comme déterminé par le prestataire de soins de santé de la patiente. Cet amendement ne modifie pas le pouvoir constitutionnel du législateur d’exiger une notification à un parent ou à un tuteur avant qu’une mineure n’avorte.

Cet effort référendaire a été lancé alors que les législateurs de Floride restreignaient l’accès à l’avortement après la chute de Roe contre Wade.

Un vote « oui » autoriserait l’avortement jusqu’à environ 24 semaines de grossesse, et après si le prestataire de soins de santé de la femme le jugeait nécessaire. Un vote « non » maintiendrait le délai actuel de six semaines.

Les groupes pro-choix soutenant la mesure – à savoir, Les Floridiens protègent la liberté, soutenus par Planned Parenthood – affirment que de nombreuses femmes ne se rendent pas compte qu’elles sont enceintes au bout de six semaines et que le gouvernement ne devrait pas être impliqué dans les décisions privées en matière de soins de santé.

« La mission de la FPF est simple : adopter l’amendement 4 pour garantir que les Floridiens, et non les politiciens, soient capables de décider de ce qui est le mieux pour leur propre vie et leur corps », a déclaré le communiqué. le site Web du groupe dit. « Nous pensons que les habitants de Floride devraient avoir la liberté de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé – y compris l’avortement – ​​sans interférence des politiciens. »

Les opposants au référendum affirment que le langage du scrutin est trompeur et qualifient la proposition d’« extrême ». Ils ont dit que cela laisse la Floride sans aucune protection pour un bébé à naître.

« Il ne définit pas la « viabilité », le « prestataire de soins de santé », la « santé de la patiente » ni la gravité d’un problème de santé pour autoriser des exceptions pour les avortements tardifs », leur site Web a noté. « Ces incertitudes créent des failles qui entraînent davantage d’avortements plus tard dans la grossesse que ce que les électeurs envisagent. »

La FPF rétorque que ce sont les groupes du « non » qui induisent les électeurs en erreur, soulignant que le terme « prestataire de soins de santé » est clairement défini et utilisé dans toute la loi de Floride.

Question 5 : « Exiger un ajustement annuel en fonction de l’inflation de la valeur de la propriété actuelle ou future. »

Voter « oui » sur cet amendement augmenterait la valeur de l’exonération de propriété offerte à la résidence principale de tous les propriétaires, réduisant ainsi leur charge fiscale.

Le référendum porte spécifiquement sur l’exonération de 25 000 $ qui s’applique aux taxes non scolaires et la lie au taux d’inflation.

Par exemple, si l’indice des prix à la consommation augmente de 5 % l’année prochaine, un propriétaire bénéficierait plutôt d’une déduction de 26 250 $, soit 1 250 $ de plus.

Un vote « non » maintient cette exonération à 25 000 $.

Les partisans de ce référendum affirment qu’il donnera aux familles de tout l’État une marge de manœuvre en réduisant leurs impôts. Florida Tax Watch, un groupe non partisan, a approuvé le référendum. Le groupe a déclaré que cela n’aurait pas d’impact significatif sur le budget de l’État.

Les opposants au référendum, y compris les comités de rédaction des journaux, affirment que cela aura un impact sur la capacité des gouvernements des comtés et des municipalités à financer les routes, la sécurité publique et d’autres mesures en réduisant le montant des revenus que ces gouvernements peuvent percevoir.

Pour contrer cela, ils prédisent que les gouvernements s’ajusteraient et augmenteraient leurs taux d’imposition ou imposeraient une plus grande charge fiscale aux locataires.

Question 6 : « Proposer l’abrogation de la disposition de la Constitution de l’État qui exige un financement public pour les campagnes des candidats à des fonctions électives à l’échelle de l’État qui acceptent de limiter les dépenses de campagne. »

Dans le système électoral actuel de la Floride, les candidats sont éligibles à recevoir l’argent des contribuables pour les aider à financer leurs campagnes – mais uniquement ceux qui se présentent à des postes à l’échelle de l’État, comme celui de gouverneur.

Ces fonds correspondent aux dons faits par des Floridiens individuels de 250 $ ou moins. Les candidats ne peuvent prétendre à ces fonds que s’ils ont un adversaire, ne dépensent pas plus de 1 $ ou 2 $ par électeur de Floride (selon le bureau), collectent une certaine somme d’argent et limitent les prêts sur leurs propres comptes bancaires et sur les fonds de leurs partis politiques.

Ils doivent également soumettre un audit.

La Floride est l’un des 14 États dotés d’un programme de contrepartie. Le comté de Miami-Dade dispose également d’un programme pour les candidats à ses courses à la mairie et à sa commission.

Les partisans de cette mesure, principalement des législateurs, affirment que l’argent des contribuables ne devrait pas être destiné à des candidats politiques, mais pourrait plutôt être utilisé pour des choses qui profitent directement aux citoyens de l’État, comme le logement et l’éducation.

Des groupes extérieurs se sont rassemblés contre ce référendum.

« Le programme de fonds de contrepartie donne aux petits donateurs une plus grande voix et encourage les candidats à rechercher le soutien de larges groupes d’électeurs », a déclaré The La Ligue des électrices a déclaré. « Le financement public permet aux candidats qui ne sont pas riches ou qui ont un accès plus limité au financement de pouvoir se présenter aux élections, ce qui conduit à un bassin de candidats plus diversifié. »

