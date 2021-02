Huge Ma, un ingénieur logiciel de 31 ans pour Airbnb, a été abasourdi lorsqu’il a essayé de prendre rendez-vous pour un vaccin contre le coronavirus pour sa mère début janvier et a vu qu’il y en avait des dizaines de sites Web à vérifier, chacun avec son propre protocole d’inscription. La ville et Etat les systèmes de rendez-vous étaient complètement distincts.

«Il doit y avoir un meilleur moyen», dit-il en se rappelant avoir pensé.

Il en a donc développé un. En moins de deux semaines, il a fait TurboVax, un site Web gratuit qui compile la disponibilité des trois principaux systèmes de vaccination de la ville et de l’État de New York et envoie les informations en temps réel à Twitter. Il a coûté moins de 50 $ à M. Ma à construire, mais il offre un moyen plus facile de repérer les rendez-vous que les systèmes officiels de la ville et de l’État.

Les pénuries d’approvisionnement et les problèmes d’accès aux rendez-vous de vaccination ont été quelques-uns des obstacles à la distribution équitable du vaccin à New York et à travers les États-Unis, ont reconnu les responsables.

Les statistiques récemment publiées par la ville ont montré que les vaccins sont distribués de manière disproportionnée aux New-Yorkais blancs, et non aux communautés noires et brunes qui ont le plus souffert de la première vague de la pandémie.