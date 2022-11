Les sites Web de football les plus populaires aux États-Unis

Avec des millions de fans de football qui suivent le beau jeu aux États-Unis, quels sont les sites Web de football les plus populaires ?

Selon Comscore, la principale société de mesure d’audience, les réponses pourraient vous surprendre. Oui, il existe littéralement des milliers de sites Web qui se concentrent sur le sport, mais la majorité des fans dépendent d’un nombre élite de sites pour leurs nouvelles et analyses de football.

Top 10 des sites de football les plus populaires

Voici les sites de football les plus populaires, par Comscore :

Goal.com 90min.com Le18.com USSoccer.com WorldSoccerTalk.com FIFA.com MLSsoccer.com Football.Londres PremierLeague.com RealMadrid.com

Bon nombre des sites Web mentionnés ci-dessus ont parcouru un long chemin depuis 2008. À cette époque, des sites tels que ManUtd.com, UEFA.com, Big Soccer et Arsenal.com étaient alors plus populaires. En 2008, Soccernet.com était le numéro un, qui a ensuite été racheté par ESPN.

En parlant d’ESPN, les mesures ci-dessus sont basées sur les visiteurs de langue anglaise au cours du mois de septembre 2022 uniquement. Les sites Web présentés sont spécifiques au football. Des sites tels que ESPN, CBS et NBC, par exemple, ne sont pas inclus car ils couvrent une gamme de sports qui faussent les chiffres.

Des classements susceptibles de changer

Avec la Coupe du monde 2022, le classement des sites Web de football les plus populaires devrait légèrement changer. Après tout, les sites Web tels que FIFA.com et USSoccer.com vont certainement connaître une augmentation du trafic.

Il sera intéressant de voir comment fonctionnent les sites Web spécifiques aux clubs / ligues, tels que le site Web de la Major League Soccer, étant donné que sa saison 2022 sera terminée.

Des questions?

Faites-nous savoir quelles questions vous avez sur les classements ci-dessus des sites Web de football les plus populaires, et si vous souhaitez en voir plus à l’avenir.

Notez, encore une fois, que les classements sont basés uniquement sur les sites Web en anglais. Les sites Web en espagnol ne sont pas inclus. Ce n’est rien contre les sites en espagnol, mais le nôtre se concentre uniquement sur les publics anglophones.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire