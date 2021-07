Des PANNES ont été détectées dans plusieurs grandes sociétés américaines, dont Airbnb, FedEx, Delta Airlines et HBO Max, selon des rapports.

Downdetector a également signalé des problèmes chez Fidelity, USAA, UPS, Home Depot, Southwest Airlines, Costco et Amazon vers midi jeudi après-midi.

Les autres agences concernées sont : Steam Newegg, LastPass, Charles Schwab, Akamai Ally, Discover, Draftkings, l’application McDonald’s, Expedia, Concur, Google, JP Morgan Chase et Groupon.

En plus de ces problèmes, il y a également une panne de 911 à l’échelle nationale le long de la côte est dans des États comme la Virginie et l’Illinois.

Les zones touchées comprennent Charlottesville, en Virginie, où le sauvetage et la gestion des urgences du comté de Rockbridge ont confirmé qu’il y avait des problèmes multi-états.

Les membres de la communauté ont été invités à appeler le (540) 572-4200 ou à envoyer un SMS au 911 en cas d’urgence, tandis que les résidents de Lexington et Buena Vista ont également été touchés, a rapporté WFXR.

De plus, vers 12 h 10 HE, il a été signalé que le site Web de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la page de dépôt des entreprises rencontraient des problèmes similaires avec une panne.

De même, Akamai Technologies Inc à Cambridge, Massachusetts, a signalé une panne du service Edge DNS de son réseau mondial de diffusion de contenu.

PANNE GÉNÉRALE

Le blog d’Akamai a noté que cela affecte plusieurs sites Web dans le monde.

« Nous enquêtons activement sur la question », lit-on dans leur déclaration. « Si vous avez des questions ou si vous rencontrez un impact en raison de ce problème, veuillez contacter l’assistance technique d’Akamai.

« Pour gagner du temps, nous vous fournissons les informations les plus récentes disponibles, qui sont sujettes à des modifications, des corrections et des mises à jour. »

Les problèmes sont éclatés sur le blog lorsque des problèmes avec les services Edge DNS ou de gestion du trafic mondial d’Akamai « risquent d’avoir un impact sur une partie importante de notre clientèle ».

De plus, le géant de la technologie Oracle a été touché de la même manière sur son site Web Cloud Infrastructure, mais il n’a pas encore été confirmé qu’il est connecté à cette panne généralisée.

Cependant, ce ne sont pas seulement les agences et les entreprises américaines qui sont touchées par une panne cet après-midi.

Des milliers de sites Web ont été mis hors ligne en raison des problèmes techniques qui balaient le monde aujourd’hui, affectant les sites Web de vente au détail, financiers, de voyage et même olympiques.

Un point de vente français appelé franceinfo a révélé que son application et son site Web sont inaccessibles dans un Twitter déclaration qui a coïncidé avec les pannes de masse en Amérique.

« En raison d’un problème technique, notre site et notre application sont indisponibles. Nos équipes techniques sont mobilisées pour rétablir la situation », peut-on lire sur leur tweet.